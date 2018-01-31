В Приамурье открывается новый автобусный маршрут до Хабаровска

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В начале февраля в Амурской области появится новый межрегиональный автобусный маршрут сообщением Благовещенск – Белогорск – Биробиджан – Хабаровск. Билет из Благовещенска до Хабаровска обойдется в 1 700 рублей, из Белогорска до Хабаровска – 1 450 рублей, сообщают в белогорской администрации

Пассажирские перевозки по маршруту № 479 начнутся с 5 февраля и будут ежедневными. Согласно утвержденному расписанию, отправление из Благовещенска запланировано в 11:20, из Белогорска в 13:30, из Биробиджана в 21:40. Примерное время прибытия в Хабаровск – около 21:30. Время в пути от Благовещенска до Хабаровска составит около 10 часов 20 минут.

В справочной службе благовещенского автовокзала сообщили, что уже больше полугода столицу Приамурья и Хабаровск связывает автобусный маршрут. Он отправляется ежедневно в 8:00, 18:15 и 21:15. Последний вечерний маршрут проходит через Белогорск. Стоимость билета из Благовещенска до Хабаровска – 1 900 рублей.

О новом маршруте на момент разговора с корреспондентом Амур.инфо в справке автовокзала ничего не знали.

«Я открывал этот маршрут через министерство транспорта федеральное, потому что межрегиональные маршруты открываются только через Москву. На благовещенском автовокзале про наш маршрут могут еще не знать. Я сам приеду на автовокзал, привезу им всю информацию. Я вчера был в Биробиджане и Хабаровске – там все уже согласовали, а в Благовещенске на автовокзале еще не был, туда собираюсь поехать 1 февраля», – рассказал Геннадий Гедзерук, индивидуальный предприниматель, организовавший новую поездку.

Билет на автобус Hyundai вместимостью 43 посадочных места, по словам предпринимателя, можно будет приобрести как минимум за день до начала перевозок – 4 февраля.

Жители Белогорска могут получить информацию о работе транспортных средств и стоимости проезда по межрегиональному маршруту № 479 до Хабаровска в диспетчерской службе города по адресу: улица Победы ,1, или по телефону: 8 (416 41) 2-37-11.