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сегодня, 12:07 7

В Приамурье открывается новый автобусный маршрут до Хабаровска

В Приамурье открывается новый автобусный маршрут до Хабаровска
Фото: avtomillenium.ru

В начале февраля в Амурской области появится новый межрегиональный автобусный маршрут сообщением Благовещенск – Белогорск – Биробиджан – Хабаровск. Билет из Благовещенска до Хабаровска обойдется в 1 700 рублей, из Белогорска до Хабаровска – 1 450 рублей, сообщают в белогорской администрации

Пассажирские перевозки по маршруту № 479 начнутся с 5 февраля и будут ежедневными. Согласно утвержденному расписанию, отправление из Благовещенска запланировано в 11:20, из Белогорска в 13:30, из Биробиджана в 21:40. Примерное время прибытия в Хабаровск – около 21:30. Время в пути от Благовещенска до Хабаровска составит около 10 часов 20 минут.

В справочной службе благовещенского автовокзала сообщили, что уже больше полугода столицу Приамурья и Хабаровск связывает автобусный маршрут. Он отправляется ежедневно в 8:00, 18:15 и 21:15. Последний вечерний маршрут проходит через Белогорск. Стоимость билета из Благовещенска до Хабаровска – 1 900 рублей.

О новом маршруте на момент разговора с корреспондентом Амур.инфо в справке автовокзала ничего не знали.

«Я открывал этот маршрут через министерство транспорта федеральное, потому что межрегиональные маршруты открываются только через Москву. На благовещенском автовокзале про наш маршрут могут еще не знать. Я сам приеду на автовокзал, привезу им всю информацию. Я вчера был в Биробиджане и Хабаровске – там все уже согласовали, а в Благовещенске на автовокзале еще не был, туда собираюсь поехать 1 февраля», – рассказал Геннадий Гедзерук, индивидуальный предприниматель, организовавший новую поездку.

Билет на автобус Hyundai вместимостью 43 посадочных места, по словам предпринимателя, можно будет приобрести как минимум за день до начала перевозок – 4 февраля.

Жители Белогорска могут получить информацию о работе транспортных средств и стоимости проезда по межрегиональному маршруту № 479 до Хабаровска в диспетчерской службе города по адресу: улица Победы ,1, или по телефону: 8 (416 41) 2-37-11.

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#Белогорск #транспорт

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Комментарии
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  • Оптимальный

    Оптимальный
    3 часа назад

    Хорошо если автобус новый а так это ужас

  • Aleksei

    Aleksei
    2 часа назад

    На сегодня стоимость на фирменный поезд в плацкартный вагон(нижнее место) 2060. В эту стоимость ещё входит за постельный комплект. Лёг спать, утром встал и Хабаровск. Биотуалет доступен в любое время. Не надо терпеть, когда это будет остановка, что бы потом ещё бежать в платный туалет. Так лучше уж на поезде, намного комфортнее.

  • Не местный

    Не местный
    2 часа назад

    Хорошо тем, кто не курит. В поезде постоянно курсируют сотрудники транспортной полиции, могут оштрафовать даже за не прикуренную сигарету, а будешь возмущаться, на всякий случай, проведут досмотр личных вещей. Может, ничего не найдут, но приятного мало. А в автобусе, примерно через каждые 2 часа остановки.

    Водителям тоже покурить хочется.

  • НЭПman

    НЭПman
    1 час назад

    Зачем изобретать велосипед? Прежнее расписание вполне нормальное, с вечерним заходом в Белогорск! Тогда отправляйте автобусы сразу из Белогорска в Хабаровск! Нахрена мне заезжать в ваш сраный Белогорск, пардон))).

    Пиарте свой вшивый городишко из Белогорска!

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    "5 звезд" вроде возил раньше, по мне так время у них удобнее в 6-00 из Благи в 18-00 уже Хабаровске и обратно в 6-00 выезд

  • borer

    borer
    1 час назад

    Не местный

    Хорошо тем, кто не курит. В поезде постоянно курсируют сотрудники транспортной полиции, могут оштрафовать даже за не прикуренную сигарету, а будешь возмущаться, на всякий случай, проведут досмотр личных вещей. Может, ничего не найдут, но приятного мало. А в автобусе, примерно через каждые 2 часа остановки. Водителям тоже покурить хочется.



    Вот уж проблема. Бросать надо. Потом рядом в автобусе садится такой покуривший, вонь как из выхлопной.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    borer

    Не местный

    Хорошо тем, кто не курит. В поезде постоянно курсируют сотрудники транспортной полиции, могут оштрафовать даже за не прикуренную сигарету, а будешь возмущаться, на всякий случай, проведут досмотр личных вещей. Может, ничего не найдут, но приятного мало. А в автобусе, примерно через каждые 2 часа остановки. Водителям тоже покурить хочется.



    Вот уж проблема. Бросать надо. Потом рядом в автобусе садится такой покуривший, вонь как из выхлопной.



    частенько выхлопную понюхиваете?

    Быстро все за билетами и в автобус - мир поехаем смотреть. До ХБР

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