Увеличение пособий, выдача загранпаспортов и пенсии: новшества февраля

Фото: budget.open.gov.ru

С 1 февраля россиян ждут перемены. Изменения ощутят льготники, пенсионеры и родители. Так, будут повышены пенсии отдельным категориям граждан, увеличатся детские пособия, а загранпаспорт можно будет получить в МФЦ.

Как пишут «Известия», 1 февраля 2018 года будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата, которую в качестве надбавки к пенсии получает большинство категорий льготников – например, инвалиды, жители Севера, дети-сироты. Ее сумма увеличится на 178 рублей (3,7 %) и составит 4 983 рубля.

Кроме того, увеличатся пенсии у отставных работников прокуратуры и следственного комитета. Соответствующий закон был принят в декабре 2017 года. В результате в 2018 году пенсии у них вырастут примерно на 30 %. Сейчас пенсия бывших сотрудников районного звена составляет около 20 000 рублей. Кроме того, у оставивших службу сотрудников ведомств появятся также ежемесячные надбавки к пенсиям за классный чин, что увеличит выплаты еще примерно на 6-7 тысяч рублей.

Также ежегодно в феврале пересматривается также размер детских пособий – их индексируют в соответствии с показателем инфляции за прошлый год. В этом году коэффициент составит 1,025. Увеличится большинство выплат, как ежемесячных, так и единоразовых.

Размер разового пособия при усыновлении ребенка вместо 16 350 рублей составит 16 759 рублей. Выплаты по беременности женам военных-срочников вырастут с 25 892 рублей до 26 539 рублей. Те, кто усыновляет ребенка-инвалида, смогут получить 128 000 вместо 124 929 рублей, которые полагались в прошлом году. А ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет увеличится с 3 000 до 3 142 рублей. Исключение составит только материнский капитал – его сумма в этом году не изменится и будет составлять по-прежнему 453 000 рублей.

С 1 февраля будет проще получать загранпаспорта нового образца, которые выдаются сроком на 10 лет. Теперь их обязаны будут выдавать как минимум в одном многофункциональном центре госуслуг (МФЦ) – специально для этого там должно быть выделено как минимум одно окно.

До сих пор желающим отправиться в загранпоездку, чтобы оформить соответствующий паспорт, приходилось обращаться в органы МВД. Правда, коснется нововведение только жителей городов федерального значения, а также городских округов и административных центров, в которых проживают больше 100 тысяч человек. Для всех остальных процедура получения такого загранпаспорта останется прежней.

Изменения ждут и тех, кто получает кредиты одновременно сразу от нескольких организаций, а также компаний, которые предоставляют такие займы. С февраля вступает в силу принятый в декабре прошлого года закон «О синдицированном кредите (займе)». Затронет это только юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, которые могут выступить в качестве заемщиков. Кредиторами могут являться кредитные и финансовые организации, а также негосударственные пенсионные фонды.

По новому закону, в частности, участники сделки должны определить кредитного управляющего, который, помимо прочего, будет вести учет всех платежей и отвечать за их распределение между остальными участниками. Те, кто заключил договор о кредитовании с несколькими организациями еще до принятия закона, могут пересмотреть документ, чтобы внести в него соответствующие изменения.