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Новый вертолет Амурской авиабазы совершил первый санитарный полет

Новый вертолет Амурской авиабазы совершил первый санитарный полет

30 января вертолет Ми–8Т Амурской авиабазы совершил первый санитарный рейс. Из Райчихинска в Благовещенск борт доставил двух больных – женщину и ребенка – в областную клиническую больницу, где им оказали экстренную медицинскую помощь. В полете пациентов сопровождала бригада врачей амурского Центра медицины катастроф.

Вертолет приобретен за счет средств областного бюджета в ноябре прошлого года. В течение двух месяцев авиатехнику готовили к санитарным полетам – устанавливали специальные крепления и розетки для медицинского оборудования. За счет собственных средств Амурская авиабаза приобрела новейший медицинский модуль, предназначенный для проведения реанимационных мероприятий, помощи ожоговым, травмированным больным, людям с инсультами и сердечными заболеваниями, а также беременным и рожающим женщинам.

Поставщик оборудования провел обучение бригад врачей Центра медицины катастроф.

Санитарные рейсы в Амурской области осуществляются в рамках приоритетного проекта Российской Федерации «Обеспечение своевременности оказания экстренной помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах РФ». В настоящее время в Приамурье санитарные рейсы выполняют всего два вертолета со специальным оборудованием на борту и бригадой квалифицированных медиков.

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#здоровье #транспорт

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Комментарии
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  • На Берлин

    На Берлин
    4 часа назад

    Все таки он полетел. Старый добрый трудяга.

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