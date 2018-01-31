В преддверии пуска с Восточного специалисты ЦЭНКИ развернули лагеря в Приамурье

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30 января, за два дня до пуска ракеты с Восточного, специалисты группы обеспечения эксплуатации районов падения ФГУП «ЦЭНКИ» развернули базовые лагеря в Амурской области и Якутии. Поисковые группы установили радары наблюдения, ведут осмотр районов падения и подготовительные работы.

Одна группа находится на границе Тындинского и Зейского районов Приамурья – эта территория принимает боковые блоки. Вторая группа разбила лагерь в Алданском районе Якутии – здесь принимают створки головного обтекателя. Третья группа работает в Вилюйском районе Якутии, принимающем фрагмент центрального блока, сообщается на сайте ЦЭНКИ.

В задачи группы обеспечения эксплуатации районов падения входят оповещение населения в пределах района падения, предстартовый облет с эвакуацией охотников и прочих лиц, находящихся в районах падения, предпусковое экологическое обследование и документирование. Кроме этого, специалисты проведут послепусковое и экологическое обследование, поиск и эвакуацию отделяющихся частей.

Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, с утра 31 января все силы и средства спецслужб Шимановского, Зейского и Тындинского районов введены в режим повышенной готовности.