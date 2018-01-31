Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:10 1

В преддверии пуска с Восточного специалисты ЦЭНКИ развернули лагеря в Приамурье

В преддверии пуска с Восточного специалисты ЦЭНКИ развернули лагеря в Приамурье
Фото: russian.space

30 января, за два дня до пуска ракеты с Восточного, специалисты группы обеспечения эксплуатации районов падения ФГУП «ЦЭНКИ» развернули базовые лагеря в Амурской области и Якутии. Поисковые группы установили радары наблюдения, ведут осмотр районов падения и подготовительные работы.

Одна группа находится на границе Тындинского и Зейского районов Приамурья – эта территория принимает боковые блоки. Вторая группа разбила лагерь в Алданском районе Якутии – здесь принимают створки головного обтекателя. Третья группа работает в Вилюйском районе Якутии, принимающем фрагмент центрального блока, сообщается на сайте ЦЭНКИ.

В задачи группы обеспечения эксплуатации районов падения входят оповещение населения в пределах района падения, предстартовый облет с эвакуацией охотников и прочих лиц, находящихся в районах падения, предпусковое экологическое обследование и документирование. Кроме этого, специалисты проведут послепусковое и экологическое обследование, поиск и эвакуацию отделяющихся частей.

Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, с утра 31 января все силы и средства спецслужб Шимановского, Зейского и Тындинского районов введены в режим повышенной готовности.

Просмотров всего: 447

#космодром

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • На Берлин

    На Берлин
    5 часов назад

    Ну что. Делаем ставки.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Эксклюзив 22

Амурский коллекционер отчеканил циолковые из ступени первой ракеты, запущенной с Восточного
Общество

Появились видео вывоза и установки ракеты на космодроме Восточный

Общество

Весь полет ракеты, стартующей с Восточного, отследят специальные пункты

Общество 10

У туроператоров не получилось продать экскурсии на третий запуск с Восточного