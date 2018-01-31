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Каждый второй тротуарный светильник Белогорска подвергся нападению вандалов

Каждый второй тротуарный светильник Белогорска подвергся нападению вандалов
Фото: newsler.ru

Тротуарные светильники в Белогорске в очередной раз подверглись нападению вандалов. Накануне неизвестные разбили часть фонарей на улице Ленина.

Всего за период с 13 января уничтожено 10 светильников пешеходной зоны одной из центральных улиц города, благоустроенной осенью прошлого года. На участке протяженностью около 120 метров вдоль тротуара у дома № 66 по улице Ленина установили 28 тротуарных светильников. Ранее такое же освещение смонтировали в сквере Красноармейский. Одну из пешеходных дорожек благоустроенной зоны освещают 42 тротуарных светильника.

«Такой вид освещения, как парковые тротуарные светильники в Белогорске с прошлого года начали применять впервые, – рассказала руководитель предприятия по благоустройству города Любовь Гаевая. – Многие по достоинству оценили нововведение. Но, к сожалению, не все. Благоустроенные общественные территории неоднократно страдали от рук вандалов. Из 70 новых светильников неизвестные уничтожили уже 31».

В ближайшее время специалисты приступят к восстановлению разбитых фонарей. Цена нового светильника составляет 3 840 рублей без учета восстановительных работ. В целом вандалы причинили городском бюджету ущерб на сумму более 120 тысяч рублей. В ноябре прошлого года удалось поймать группу малолетних вандалов, повредивших городское имущество.

Неравнодушный житель Белогорска, ставший свидетелем того, как в вечернее время группа подростков разбивала парковые тротуарные светильники в сквере Красноармейский, успел задержать двоих. Бдительного горожанина Андрея Москалева в декабре прошлого года наградили в номинации «Мужчина года», сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #дети #происшествия

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Комментарии
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  • Эдуард 111

    Эдуард 111
    2 часа назад

    Видео наблюдение нужно ставить, тогда всегда вычислить можно малолетних вандалов и наказать их родителей рублём!

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