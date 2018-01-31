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31января
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За торговлю в неустановленном месте благовещенцы заплатят свыше миллиона рублей

За торговлю в неустановленном месте благовещенцы заплатят свыше миллиона рублей

В Благовещенске на планерном совещании в мэрии рассказали о работе административной комиссии в 2017 году. Только штрафных санкций наложено на сумму, превышающую миллион рублей. Самую большую сумму выплатят нарушители за торговлю в неустановленном месте. Немало протоколов было составлено и за нарушение тишины.

В минувшем году административной комиссией Благовещенска было проведено 278 рейдов-проверок по выявлению нарушений правил благоустройства. По результатам проверок было выдано 987 уведомлений об устранении выявленных нарушений, составлено 1 322 протокола об административных правонарушениях и рассмотрен 1 321 административный материал.

Наибольшее число протоколов было составлено за нарушение тишины после 22:00 – более 550. В 2016 году их количество составило порядка 500. За это нарушение в 2017 году наложено штрафных санкций на общую сумму около 430 тысяч рублей и взыскано 140 тысяч рублей.

Порядка 400 протоколов об административных правонарушениях составлено за нарушение правил благоустройства и взыскано около 200 тысяч рублей штрафных санкций.

Самая большая сумма штрафных санкций – в размере 1 миллиона 289 тысяч рублей – была наложена за торговлю в неустановленном месте, но взыскано чуть более 100 тысяч. Мэр Благовещенска Валентина Калита поручила административному отделу правового управления усилить взаимодействие со службой судебных приставов по механизму взыскания штрафов.

Всего за 2017 год общая сумма наложенных штрафных санкций составила 1,95 миллиона рублей, что на 400 тысяч рублей больше, чем в 2016 году.

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#городская власть #жизнь #закон #торговля

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Комментарии
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  • Кварц

    Кварц
    2 часа назад

    Какой смысл считать какова "общая сумма наложенных штрафных санкций", если взыскивать не получается.

    Есть еще один источник для штрафов - наказание за размещение рекламы в неустановленных местах. Москвичи вполне успешно справляются с этой "грязью" на улицах, тротуарах, стенах домов, столбах и подъездах. Несложно установить рекламодателя и собрать деньги на очистку улиц города от рекламного мусора за счет средств горе-рекламодателей. Одолели уже эти "гузчики с автотранспортом", помощники "алко и наркозависимым", "куплю квартиру в вашем доме" и "деньги недорого!"

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