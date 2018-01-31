Амур.инфо с большим отрывом лидирует в рейтинге цитируемости СМИ за 2017 год

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия». При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы и взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер.

Основой для построения рейтинга стал Индекс цитируемости (ИЦ). Это показатель качества распространения контента СМИ. Индекс учитывает количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Также в расчет идет социальная влиятельность СМИ (количество likes и shares материалов СМИ в соцсетях).

ИЦ рассчитывается на базе математико-лингвистического анализа текстов 43 400 открытых источников СМИ и 800 миллионов аккаунтов в соцсетях. Во избежание самоцитирования из анализа исключены ссылки на СМИ, входящие в один медиахолдинг, также объединенные единым брендом и редакцией. Не учитываются показатели посещаемости, тиража или аудитории.

В итоге у ИА «Амур.инфо» Индекс цитируемости за 2017 год составил 273,38. На втором месте интернет-ресурс Ampravda.ru с Индексом цитируемости 92,23. Третья позиция закреплена за газетой «БАМ», ИЦ которой составляет 63,27.