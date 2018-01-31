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31января
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Амур.инфо с большим отрывом лидирует в рейтинге цитируемости СМИ за 2017 год

Амур.инфо с большим отрывом лидирует в рейтинге цитируемости СМИ за 2017 год

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг медиаресурсов Амурской области за 2017 год. Был составлен топ-10 самых цитируемых региональных СМИ. Верхнюю позицию заняло информагентство «Амур.инфо», ресурс вышел вперед с большим отрывом.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия». При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы и взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер.

Основой для построения рейтинга стал Индекс цитируемости (ИЦ). Это показатель качества распространения контента СМИ. Индекс учитывает количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Также в расчет идет социальная влиятельность СМИ (количество likes и shares материалов СМИ в соцсетях).

ИЦ рассчитывается на базе математико-лингвистического анализа текстов 43 400 открытых источников СМИ и 800 миллионов аккаунтов в соцсетях. Во избежание самоцитирования из анализа исключены ссылки на СМИ, входящие в один медиахолдинг, также объединенные единым брендом и редакцией. Не учитываются показатели посещаемости, тиража или аудитории.

В итоге у ИА «Амур.инфо» Индекс цитируемости за 2017 год составил 273,38. На втором месте интернет-ресурс Ampravda.ru с Индексом цитируемости 92,23. Третья позиция закреплена за газетой «БАМ», ИЦ которой составляет 63,27.

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#СМИ

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Комментарии
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  • Страйкер

    Страйкер
    5 часов назад

    сам себя не похвалишь весь день как оплеванный

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    5 часов назад

    Совершенно верно. Ведь другого нет. Если даже и есть, но народ привык к этому срачу на амур инфо, что иногда аж дух захватывает от диванных экспертов, которым я тоже и являюсь. Привычка господа,привычка....

  • Кайзер

    Кайзер
    4 часа назад

    ХарЭ...

  • V.M.

    V.M.
    3 часа назад



    ИЦ рассчитывается на базе математико-лингвистического анализа текстов



    По количеству ляпов, несуразностей, опечаток, невнимательности, а то и пренебрежения

    к текстам, а особенно к анонсам новостей, АмурИнфо - безусловный лидер в местной

    инфосфере.

    Но другого такого же оперативно реагирующего источника, увы, нет. Спасибо форуму.

    Поэтому - поздравляю информагентство «Амур.инфо».

    Вы с нами, мы с вами, и все мы вместе (с. Г.Х.А.)

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    2 часа назад

    Эх хорошо сказал. Выдать реальность за действительность

  • pacificstrong

    pacificstrong
    1 час назад

    последнее время такой налет желтизны Амур Инфо диву даешься, и безумное количество новостей про кошечек-собачек - зооинфо какое то

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