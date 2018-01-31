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Багаж благовещенки, прилетевшей из Екатеринбурга, оказался в другом городе

Багаж благовещенки, прилетевшей из Екатеринбурга, оказался в другом городе

В Благовещенске полицейские помогли жительнице города вернуть пропавший багаж. Женщина прилетела в областной центр из Екатеринбурга и обнаружила, что ей выдали чужой багаж. Как выяснилось, ее вещи оказались в другом городе.

В дежурную часть Благовещенского линейного отдела полиции обратилась благовещенка, которая сообщила, что 25 января, прилетела рейсом из Санкт-Петербурга с посадкой в аэропорту Кольцово Екатеринбурга. Приехав домой, благовещенка обнаружила, что багаж не ее. Полицию она попросила принять меры по поиску ее вещей.

Полицейским удалось установить местонахождение багажа женщины чуть более чем за час. Поиски они вели с сотрудниками транспортной полиции и багажных отделений аэропортов Кольцово и города Санкт-Петербурга. Как выяснилось, имущество горожанки находится в аэропорту Красноярска. В тот же день найденный багаж переправили в Благовещенск.

Имущество передано владелице. Женщина обратилась к руководству Благовещенского линейного отдела с предложением поощрить полицейских, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Это да 64

    Это да 64
    6 часов назад

    2012 году прилетаю в Домодедово, от туда перелетаю в Ижевск в командировку , жду багажа с талончикам , все багаж разобрали а моего нет, показываю талон и спрашиваю где мой багаж , выяснили что он улетел в Калиненград. Вот так бывает..

  • oenesterov

    oenesterov
    5 часов назад

    в западном мире это рядовая ситуация, в Благовещенске - СОБЫТИЕ!

  • Scarlet

    Scarlet
    4 часа назад

    oenesterov

    в западном мире это рядовая ситуация, в Благовещенске - СОБЫТИЕ!



    Значит бардак в западном мире, а для нас СОБЫТИЕ - значит случай редкий. Это радует.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    4 часа назад

    oenesterovв западном мире это рядовая ситуация, в Благовещенске - СОБЫТИЕ!


    В Украине, небось?

  • NikaK

    NikaK
    4 часа назад

    В прошлом году, прилетев в Домодедово, при получении багажа была ОЧЕНЬ удивлена, что багаж по талончикам, как у нас в аэропорту, НИКТО не проверяет. Бери любой и уходи.

  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    MbIcли вcлyx

    oenesterovв западном мире это рядовая ситуация, в Благовещенске - СОБЫТИЕ!


    В Украине, небось?



    НА Украине тоже. Но я имел ввиду развитые западные страны, не то посмешище что вы назвали.



  • Токарев

    Токарев
    3 часа назад

    Это же надо какое важное событие произошло в жизни нашего города, наверное и центральные СМИ напишут. И Малахова нужно позвать, пускай тоже передачу снимет.

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