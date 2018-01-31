Багаж благовещенки, прилетевшей из Екатеринбурга, оказался в другом городе

В Благовещенске полицейские помогли жительнице города вернуть пропавший багаж. Женщина прилетела в областной центр из Екатеринбурга и обнаружила, что ей выдали чужой багаж. Как выяснилось, ее вещи оказались в другом городе.

В дежурную часть Благовещенского линейного отдела полиции обратилась благовещенка, которая сообщила, что 25 января, прилетела рейсом из Санкт-Петербурга с посадкой в аэропорту Кольцово Екатеринбурга. Приехав домой, благовещенка обнаружила, что багаж не ее. Полицию она попросила принять меры по поиску ее вещей.

Полицейским удалось установить местонахождение багажа женщины чуть более чем за час. Поиски они вели с сотрудниками транспортной полиции и багажных отделений аэропортов Кольцово и города Санкт-Петербурга. Как выяснилось, имущество горожанки находится в аэропорту Красноярска. В тот же день найденный багаж переправили в Благовещенск.

Имущество передано владелице. Женщина обратилась к руководству Благовещенского линейного отдела с предложением поощрить полицейских, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.