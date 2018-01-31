Солнечный зимний день: прогноз погоды в Приамурье на 31 января
В Амурской области 31 января установится переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Ветер выберет западное, северо-западное направления и будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. В отдельных районах ветер усилится до 11 метров в секунду.
Температура составит 14…19 градусов ниже нуля, на востоке области термометры покажут 18…23 градуса мороза, на севере – около минус 25.
В Благовещенске в этот день будет солнечно, без осадков. Западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, термометры покажут 14…16 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.
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