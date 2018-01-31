Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:37 0

Солнечный зимний день: прогноз погоды в Приамурье на 31 января

Солнечный зимний день: прогноз погоды в Приамурье на 31 января
Фото: photo.sibnet.ru

В Амурской области 31 января установится переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Ветер выберет западное, северо-западное направления и будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. В отдельных районах ветер усилится до 11 метров в секунду.

Температура составит 14…19 градусов ниже нуля, на востоке области термометры покажут 18…23 градуса мороза, на севере – около минус 25.

В Благовещенске в этот день будет солнечно, без осадков. Западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, термометры покажут 14…16 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 505

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Первый день февраля порадует теплом: прогноз погоды в Приамурье
Общество 1

Потепление позволило снять в Благовещенске режим повышенной готовности
Общество

Последний день января будет теплым: прогноз погоды в Приамурье
Общество

Без похолоданий: прогноз погоды в Амурской области на 30 января