В Приамурье педофила приговорили к 14 годам колонии

Фото: glavny.tv

В Михайловском районе суд вынес приговор 32-летнему местному жителю. Он был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении маленькой девочки (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Ближайшие 14 лет амурчанин проведет в колонии.

В суде были доказаны три факта изнасилования малолетней девочки – в период с 2013 по 2016 годы, сообщает прокуратура Амурской области.

При назначении амурчанину учли признание им вины, явку с повинной, активное способствование расследованию, положительные характеристики. Приняли во внимание и такой факт, как совершение преступлений в состоянии опьянения. Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы, их житель области проведет в исправительной колонии строгого режима.

Также судья учел наличие у амурчанина психического отклонения – расстройства сексуального предпочтения. Ему назначили амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра по месту отбывания наказания.