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31января
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сегодня, 09:18 5

В Приамурье педофила приговорили к 14 годам колонии

В Приамурье педофила приговорили к 14 годам колонии
Фото: glavny.tv

В Михайловском районе суд вынес приговор 32-летнему местному жителю. Он был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении маленькой девочки (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Ближайшие 14 лет амурчанин проведет в колонии.

В суде были доказаны три факта изнасилования малолетней девочки – в период с 2013 по 2016 годы, сообщает прокуратура Амурской области.

При назначении амурчанину учли признание им вины, явку с повинной, активное способствование расследованию, положительные характеристики. Приняли во внимание и такой факт, как совершение преступлений в состоянии опьянения. Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы, их житель области проведет в исправительной колонии строгого режима.

Также судья учел наличие у амурчанина психического отклонения – расстройства сексуального предпочтения. Ему назначили амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра по месту отбывания наказания.

Просмотров всего: 1699

#дети #закон #криминал #суды

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Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Lady G

    Lady G
    6 часов назад

    зачем его кормить на деньги налогоплательщиков? кол вставить и предать земле. Не место таким среди людей

  • Oldlord

    Oldlord
    6 часов назад

    Lady G

    зачем его кормить на деньги налогоплательщиков? кол вставить и предать земле. Не место таким среди людей



    Пойдёшь в палачи?



  • just Nick

    just Nick
    5 часов назад

    надеюсь, живым из тюрьмы он не вернется.

  • Sqirrel

    Sqirrel
    4 часа назад

    Обалдеть какой у нас суд гуманный.Педофила на 14 лет строгача садят.А пьяницу сбивавшего парня у ОКЦ на смерть на 4.6.Куда мир катиться?

  • Елена2

    Елена2
    3 часа назад

    Oldlord

    Lady G

    зачем его кормить на деньги налогоплательщиков? кол вставить и предать земле. Не место таким среди людей



    Пойдёшь в палачи?



    Для этого есть специально обученные люди , они свою работу добросовестно выполнят и с удовольствием

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