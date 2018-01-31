В Италии коту досталось в наследство 30 тысяч евро: обзор прессы

anФото: imal75artist.deviantart.com

Почему в Москве задержан филателист; кто такая Агния Брунгоф; во что верят и не верят россияне; кто вошел в очередной санкционный список Америки. О чем пишут газеты, рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» и автор обзора прессы Павел Савинкин.

Вам статья

«Российская газета». Первая полоса. Сообщение о том, что американцы наконец-то поняли, кто в России руководит политикой и экономикой. Нда-а… Долго они к этому шли – целых 17 лет. Прав был Михаил Задорнов: «Ну, тупые!»

Еще в газете пишут о том, что – это из необычного – столичные наркополицейские задержали филателиста. Продавал марки. Необычно то, что марки были пропитаны наркотиками. Дома у него была весьма приличная коллекция – потянула на два миллиона рублей.

Очень интересно

Раскрываем еженедельник «Моя Мадонна». Находим большой материал под рубрикой «История Приамурья» и читаем, читаем об авантюрном путешествии сестры милосердия Агнии Брунгоф от берегов Амура до берегов Невы. Пешком и без денег. Рассказала об этом журналист Валентина Кобзарь.

Еще я с интересом прочел заметку Анны Азановой о том, как школьница из Зеи Полина Зеленова написала книгу «Сказки про дракончика» (полное название этого издания прочтите в газете сами). Чуть было не сказал: «Обычная школьница», но вовремя подумал, что обычные школьницы книг не пишут.

И опять подумал: «Почему же не пишут? Зеленова ведь написала».

Также в номере

Много еще интересного в «Моей Мадонне». Проще будет, если вы сами возьмете газету в руки и найдете публикации Инны Волковой, Дарьи Дружининой, Марии Мартыновой. Но я не могу не обратить вашего внимания на материал о том, почему мужчин надо обязательно, всегда, постоянно, не прерываясь ни на минуту – хвалить и поддерживать, подкладывать в тарелку лучший кусочек, подносить тапочки ну и т.д. Очень правильный материал. Достойный конспектирования. Всё-таки, умеет «Моя Мадонна» сказать доброе о нас, мужчинах.

Напишут же такое

В «АиФ» найдите материал, в котором исследуется, во что верит, а во что не верит наш народ. Из того, во что не верит, назову лозунги типа «Партия наш рулевой» (если, конечно, речь не о «Единой России»); перестает верить главному пропагандистскому резерву – телевидению. Не верит в единство – купание в проруби высокопоставленного чиновника рядом с Иваном да Марьей не ставит между ними знак равенства.

А во что верит, найдите в статье сами. У меня не получилось.

Оп-паньки!

Далее – «Комсомольская правда». Здесь и исследование о том, кто же все-таки являлся прототипом Штирлица, здесь и путешествие по спальне Пугачевой и кабинету Галкина. Здесь и о борьбе сына юмориста Гальцева с алкоголизмом и о том, как африканская девушка пытается соблазнить журналиста «Комсомолки».

Один из материалов «Комсомольской правды» назван совершенно безаппеляционно: «От пива тупеешь». С этим трудно не согласиться: когда выезжаешь на улицы города, понимаешь, что большинство тех, кто передвигается по дорогам, опились этого напитка.

На посошок

Далее в «Комсомолке» я споткнулся о заметку про то, как итальянский кот получил в наследство 30 тысяч евро (примерно 2,1 миллиона рублей). В завещании написано, что наследство может быть использовано исключительно на нужды Джерри – так зовут счастливчика – и расходы на ветеринара. А ведь в прошлом кот бомжевал, радовался обглоданной селедке.

Что тут скажешь… Верьте в свою звезду!

Еще газета публикует список тех, кто вошел в санкционный список Америки. То есть, это – враги Америки. В него вошли все наши олигархи, все депутаты, весь кабинет министров во главе с Медведевым.

Вот и мы теперь знаем врагов в лицо. Я имею в виду – врагов Америки.