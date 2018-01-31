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С 1 февраля у амурских льготников увеличится стоимость набора социальных услуг

С 1 февраля у амурских льготников увеличится стоимость набора социальных услуг

В настоящее время в Амурской области проживает более 77 тысяч федеральных льготников, имеющих право на получение набора социальных услуг. С 1 февраля 2018 года стоимость соцпакета у них подрастет на 2,5 % и составит 1075,19 рублей. Об этом рассказали в амурском отделении Пенсионного фонда.

Федеральными льготниками являются участники Великой Отечественной войны, блокадники, ветераны боевых действий, инвалиды и дети-инвалиды. Таких пенсионеров в Амурской области 77 249 человек. Из них 64 % выбрали в 2018 году денежную компенсацию взамен предоставляемых услуг.

Пенсионный фонд финансирует три льготы: право на бесплатное получение лекарств, санаторно-курортное лечение и оплату проезда к месту этого лечения и обратно. Рецепты выписывают в поликлиниках, а распределением путёвок занимается фонд социального страхования.

После индексации стоимость набора социальных услуг составит 1075,19 рубля в месяц. Из них 828,14 рубля направляются на лекарства, 128,11 – на санаторно-курортное лечение, 118,94 – на проезд в пригородном железнодорожном транспорте. Сумма льгот входит в состав ежемесячной денежной выплаты, которую большинство льготников получают вместе с пенсией. Соответственно, если пенсионер выбрал бесплатные лекарства, эта сумма удерживается, если деньги – выплачивается вместе с пенсией.

Размеры ежемесячных денежных выплат, установленные с 1 февраля 2018 года, опубликованы на сайте Пенсионного фонда.

Менять порядок получения социальных услуг можно ежегодно. Для этого следует обратиться в Пенсионный фонд или многофункциональный центр по месту жительства с соответствующим заявлением до 1 октября. Подать заявление можно и в личном кабинете гражданина на сайте ПФР. Решение вступит в силу с 1 января следующего года. Тем, кто решения не меняет, заявления писать не нужно. Также заявление об отказе от получения НСУ нужно подавать, если право на получение набора социальных услуг появилось впервые.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    8 часов назад

    подачка мелкая

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    77 тысяч потенциальных избирателей!

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    4 часа назад

    Для кого это, им осталось платить немного времени. И как пенсионный фонд вздохнет,когда эти люди уйдут в мир иной. ну одна тыс. рублей в переводе на уе, это ахиреть. Что мешает идти вперед , то должно быть зачищено. Слова не мои, а ВВП сегодня, по каналу Россия.Если я посмотрю интернет, и в Америке убивают в школах, то это сразу происходит у нас....

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    4 часа назад

    Мне кажется пора ВВП уходить. А то: подозрения: Все вокруг враги и тд и тд. Надеюсь кто то из психологов даст оценку человека который определен безграничной властью

  • КоВВ

    КоВВ
    3 часа назад

    Кто ж его отпустит? Еще не все кореша обогатились, не все граждане обнищали.

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