На доступную среду в амурских школах и детсадах потратят больше семи миллионов рублей

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В Приамурье в этом году на адаптацию школ и детских садов для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья выделено 7,6 миллиона рублей. Это деньги из бюджетов всех уровней. Субсидии получат шесть образовательных организаций.

В списке тех, кому достанутся средства, детский сад № 4 города Зеи, а также школы № 2 Благовещенска, № 7 ЗАТО Циолковский, № 1 поселка городского типа Архара, № 1 села Ивановка и № 3 поселка Магдагачи. Деньги будут направлены на приобретение специализированного оборудования, устройство пандусов, расширение дверных проемов и так далее.

В настоящий момент в образовательных организациях Амурской области учатся более шести тысяч детей и подростков с ОВЗ. Необходимые условия для их обучения создаются в регионе с 2015 года. За это время в реализации государственной программы «Доступная среда» приняли участие 42 образовательные организации.