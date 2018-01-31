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31января
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сегодня, 08:29 2

На доступную среду в амурских школах и детсадах потратят больше семи миллионов рублей

На доступную среду в амурских школах и детсадах потратят больше семи миллионов рублей
Фото: abnews.ru

В Приамурье в этом году на адаптацию школ и детских садов для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья выделено 7,6 миллиона рублей. Это деньги из бюджетов всех уровней. Субсидии получат шесть образовательных организаций.

В списке тех, кому достанутся средства, детский сад № 4 города Зеи, а также школы № 2 Благовещенска, № 7 ЗАТО Циолковский, № 1 поселка городского типа Архара, № 1 села Ивановка и № 3 поселка Магдагачи. Деньги будут направлены на приобретение специализированного оборудования, устройство пандусов, расширение дверных проемов и так далее.

В настоящий момент в образовательных организациях Амурской области учатся более шести тысяч детей и подростков с ОВЗ. Необходимые условия для их обучения создаются в регионе с 2015 года. За это время в реализации государственной программы «Доступная среда» приняли участие 42 образовательные организации.

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#дети #здоровье #областная власть

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Комментарии
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  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    4 часа назад

    Каких дверных проемов. Они что, без внесения изменения в план помещения, хотят это сделать? Не путайте с частной собственностью. Деньги это хорошо. Хотелось бы увидеть план об изменения конструкций. Желательно пройти все согласования, обязательно с подписями УТВЕРЖДАЮ.И наверное буде контракт о освоении этих денег?

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    4 часа назад

    Желательно "евро" окна вставить, а не проем увеличивать. Наверно главный пожарный посоветовал.Ведь не в окна выпрыгивать, а в широкий проем выходить, И желательно строем в два ряда.

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