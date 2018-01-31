Амурские военнослужащие ликвидировали условных террористов

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в том числе в Амурской области, состоялись плановые тренировки подразделений «антитеррора». В ходе учебных мероприятий военнослужащие отработали вопросы по блокированию и ликвидации условных террористов, оперативному выводу техники и подразделений усиления в районы выполнения задач.

Были применены различные вводные для того, чтобы отработать порядок действий при отражении попыток проникновения «террористов» на военные объекты. Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, использовано значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, дымов.

В тренировке были задействованы бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун», современные бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-72Б, автомобили повышенной проходимости на базе «Урал» и КамАЗ. На занятия было привлечено более 2 500 военнослужащих, задействовано около 500 единиц боевой и специальной техники.

Подобные тренировки проводятся на регулярной основе, что позволяет повышать уровень практической подготовки подразделений воинских частей округа, сообщает пресс-служба ВВО.