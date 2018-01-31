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31января
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сегодня, 08:02 7

Амурские военнослужащие ликвидировали условных террористов

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в том числе в Амурской области, состоялись плановые тренировки подразделений «антитеррора». В ходе учебных мероприятий военнослужащие отработали вопросы по блокированию и ликвидации условных террористов, оперативному выводу техники и подразделений усиления в районы выполнения задач.

Были применены различные вводные для того, чтобы отработать порядок действий при отражении попыток проникновения «террористов» на военные объекты. Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, использовано значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, дымов.

В тренировке были задействованы бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун», современные бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-72Б, автомобили повышенной проходимости на базе «Урал» и КамАЗ. На занятия было привлечено более 2 500 военнослужащих, задействовано около 500 единиц боевой и специальной техники.

Подобные тренировки проводятся на регулярной основе, что позволяет повышать уровень практической подготовки подразделений воинских частей округа, сообщает пресс-служба ВВО.

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#военные #учения

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Комментарии
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  • ВИКТОР ВМ

    ВИКТОР ВМ
    7 часов назад

    Солдатика в Белогорске "не сберегли", а теперь отмазываются любыми способами....

  • Allgemeine

    Allgemeine
    6 часов назад

    ВИКТОР ВМСолдатика в Белогорске "не сберегли", а теперь отмазываются любыми способами....


    Залезешь в петлю - все вокруг, кроме тебя виноватые будут? Ну-ну...

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    5 часов назад

    Allgemeine

    ВИКТОР ВМ

    Солдатика в Белогорске "не сберегли", а теперь отмазываются любыми способами....



    Залезешь в петлю - все вокруг, кроме тебя виноватые будут? Ну-ну...




    Да, когда человек решает залезть в петлю - виноваты те кто рядом. Своим отношением к этому человеку, своим безразличием.

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    4 часа назад

    Это вчера вечером стрельбы были на полигоне? Ахиреть, что такая техника задействована. Мне кажется у нас мощь в тысяч 2500 чел, против китайской армии. НУ... НУ. Это для кого инфа?

  • NinjaWithKatana

    NinjaWithKatana
    3 часа назад

    Ну раз террористы условные, то могли бы и условных солдат запустить на борьбу с ними.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    3 часа назад

    SoSeDkAДа, когда человек решает залезть в петлю - виноваты те кто рядом. Своим отношением к этому человеку, своим безразличием.


    А может быть суицидник сам виноват в том, что эгоистично требует остальных особенного и привелигированного отношения, ась?

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    NinjaWithKatana

    Ну раз террористы условные, то могли бы и условных солдат запустить на борьбу с ними.



    Ты в телике посмотри, как люди обучаются всяким единоборствам. Т.е. кроме спарринга отрабатывают приемы на манекенах, грушах, макиварах и т.п. С катанами (ножами и т.п.) также тренируются, использую муляжи. Шутник. Условный.

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