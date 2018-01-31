Амурчан приглашают посмотреть на третий пуск с Восточного: список площадок

Фото: roscosmos.ru

Все желающие смогут наблюдать за пуском ракеты со смотровых площадок. Правда, ближе, чем на 22 километра, зрителей не подпустят. Площадки расположены вдоль федеральной трассы «Амур» на базе кафе, расположенных неподалеку от ЗАТО Циолковский, Шимановска и в Свободненском районе

Список смотровых площадок опубликовало министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Приамурья.

– Кафе «Меркурий» расположено на 1 415 километре федеральной трассы «Амур», (1 километр от ЗАТО Циолковский). Предусмотрена асфальтированная площадка на 150-200 стояночных мест. Расстояние до стартового стола – 22 километра.

– Кафе «Русь» расположено на 1 432 километре федеральной трассы «Амур» (Свободненский район, 50 километров от Свободного, 20 километров от ЗАТО Циолковский). Предусмотрено 200-250 стояночных мест. Расстояние до стартового стола – 29 километров.

­– Кафе «Оазис» расположено на 1 372 километре федеральной трассы «Амур», (7 километров от Шимановска, 44 километра от ЗАТО Циолковский). Предусмотрено 70-80 стояночных мест. Расстояние до стартового стола – 40 километров.

«В день пуска движение по федеральной трассе будет регулироваться экипажами ГИБДД, остановка транспортных средств будет возможна только в специально отведенных местах, в том числе на смотровых площадках», – пояснили в министерстве ВЭСТиП.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» выведет на целевые орбиты космические аппараты дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №3 и 4, а также 9 космических аппаратов в качестве попутной нагрузки по коммерческим контрактам.