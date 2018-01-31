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Амурчан приглашают посмотреть на третий пуск с Восточного: список площадок

Амурчан приглашают посмотреть на третий пуск с Восточного: список площадок
Фото: roscosmos.ru

В Приамурье заканчивается подготовка к третьему пуску с космодрома Восточный. Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» запланирован на 1 февраля на 11:07:18 по амурскому времени.

Все желающие смогут наблюдать за пуском ракеты со смотровых площадок. Правда, ближе, чем на 22 километра, зрителей не подпустят. Площадки расположены вдоль федеральной трассы «Амур» на базе кафе, расположенных неподалеку от ЗАТО Циолковский, Шимановска и в Свободненском районе

Список смотровых площадок опубликовало министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Приамурья.

– Кафе «Меркурий» расположено на 1 415 километре федеральной трассы «Амур», (1 километр от ЗАТО Циолковский). Предусмотрена асфальтированная площадка на 150-200 стояночных мест. Расстояние до стартового стола – 22 километра.

– Кафе «Русь» расположено на 1 432 километре федеральной трассы «Амур» (Свободненский район, 50 километров от Свободного, 20 километров от ЗАТО Циолковский). Предусмотрено 200-250 стояночных мест. Расстояние до стартового стола – 29 километров.

­– Кафе «Оазис» расположено на 1 372 километре федеральной трассы «Амур», (7 километров от Шимановска, 44 километра от ЗАТО Циолковский). Предусмотрено 70-80 стояночных мест. Расстояние до стартового стола – 40 километров.

«В день пуска движение по федеральной трассе будет регулироваться экипажами ГИБДД, остановка транспортных средств будет возможна только в специально отведенных местах, в том числе на смотровых площадках», – пояснили в министерстве ВЭСТиП.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» выведет на целевые орбиты космические аппараты дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №3 и 4, а также 9 космических аппаратов в качестве попутной нагрузки по коммерческим контрактам.

Просмотров всего: 3303

#космодром #космос #туризм

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Комментарии
Показать все (27) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    1 неделя назад

    апасно

  • Братеев

    Братеев
    1 неделя назад

    а сколько платят за просмотр?

  • alex 3

    alex 3
    1 неделя назад

    спасибо, мы лучше дома по телевизору, тем более на расстоянии 22км нефига не видно.

  • 46врмрп8ш

    46врмрп8ш
    1 неделя назад

    ПРИГЛАШАЮТ ПОСМОТРЕТЬ НА ТРЕТИЙ ПО СЧЕТУ ПРОВАЛЬНЫЙ ПУСК С ВОСТОЧНОГО. Хорош уже губить природу, дилетанты, сожгите уже наверняка этот гребаный космодром нафиг.

  • mm_ПИМ

    mm_ПИМ
    1 неделя назад

    Козлов, попа менять надо...

  • vertex

    vertex
    1 неделя назад

    На попиху?

  • vertex

    vertex
    1 неделя назад

    alex 3

    спасибо, мы лучше дома по телевизору, тем более на расстоянии 22км нефига не видно.



    Рогозин обвинил США в провалах «Роскосмоса».

    Вице-премьер не назвал сумм, которые российский «Энергомаш» получает от США за продажу ракетных двигателей, сославшись на «коммерческую тайну». Чиновник также не привел размеры средств, перечисляемых госкорпорации зарубежными партнерами за доставку астронавтов на МКС. «Мы от дополнительных денег никогда не отказывались», — добавил Рогозин.

  • OT

    OT
    1 неделя назад

    Вашингтон считает, что в ближайшем будущем Роскосмос обанкротится и на этом космическая отрасль в России прекратит существование. Причина в том, что американский космический бизнес становится вне конкуренции и ракетные двигатели а также и космическое сотрудничество на станции уже не будет потребностью от Роскосмоса, который финансируется как раз за счет американских финансов.

    Плюс заморозка казахстанских активовв США с целью подчинения Казахстана с прицелом на Байконур все это одно в одно очко.

    Назарбаев уже ездил в США и заключил договор о сотрудничестве по линии комической деятельности за свои-же замороженые доллары

  • vertex

    vertex
    1 неделя назад

    Соломку подстилает заранее, чтобы Вова не заругал)))

  • Лёха Гутров

    Лёха Гутров
    1 неделя назад

    OT

    Плюс заморозка казахстанских активовв США с целью подчинения Казахстана с прицелом на Байконур все это одно в одно очко.



    Активы РФ в США никто не считал?

  • full

    full
    1 неделя назад

    Скока стоит?

  • OT

    OT
    1 неделя назад

    Лёха Гутров

    OT

    Плюс заморозка казахстанских активовв США с целью подчинения Казахстана с прицелом на Байконур все это одно в одно очко.



    Активы РФ в США никто не считал?



    Ну у нас кажется считаю сколько золота скупили на хранение в США.

    Забрать золото надо, но для этого банк надо подчинить России и выйти из МВФ. Все это ради создания внутренней инвестиционной политики. Но нас Путин загнал в подчинение внешней ивестиционной политики под влиянием Вашингтона.

    Как сделать выход из внешней инвестиционной политики вот проблема для будущего президента. При Путине это все останется неизменно и воровство систематизируется окончательно сведя экономику к краху.

  • foxik62

    foxik62
    1 неделя назад

    Кадило не забудьте повесить на нос ракеты

  • Попов Олег

    Попов Олег
    1 неделя назад

    Давно бы так.

  • full

    full
    1 неделя назад

    foxik62

    Кадило не забудьте повесить на нос ракеты



    Не, кости несгниваемые в корпус ракеты впаять надо, тогда полетит, ибо чудо.

  • Мазепа

    Мазепа
    1 неделя назад

    Лети ракета, лети, но к сожалению сделанные в России ракеты не летают не могут кирпичи летать на большое расстояние.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    1 неделя назад

    МазепаЛети ракета, лети, но к сожалению сделанные в России ракеты не летают не могут кирпичи летать на большое расстояние.


    Два нормальных пуска уже доказали что ты в космонавтике - как свинья в апельсинах.

    Про остальных лень - какой примитив был с попами такой и остался. Ничего нового.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Allgemeine
    МазепаЛети ракета, лети, но к сожалению сделанные в России ракеты не летают не могут кирпичи летать на большое расстояние.


    Два нормальных пуска уже доказали что ты в космонавтике - как свинья в апельсинах.

    Про остальных лень - какой примитив был с попами такой и остался. Ничего нового.


    А каких двух нормальных пусках идёт речь?

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    alex 3

    спасибо, мы лучше дома по телевизору, тем более на расстоянии 22км нефига не видно.



    Фига видно!

    Первый пуск: виден был дымок от ракеты над горизонтом, если смотреть с верхних этажей в северную сторону, между ж/д вокзалом и кругом по Театральной. Второй пуск из-за дымки над горизонтом ничего не было видно. Но по телевизору виднее

  • Сергей Гуранов

    Сергей Гуранов
    1 час назад

    заправлены в планшеты... в планшеты заправлены... главное не перепутать космонур байкодром... байкодром космонур... байконур с космодромом.... планшеты - американские карты скачать... заправить нужные карты ... космодром Восточный... карты... тройка семерка туз! Юра, мы все про Бали... Главное - стоять над программистами чтобы карты не перепутали... Фуууух вроде загрузились карты... Теперь определиться где верх где низ... в Австралии аборигены ходят вверх головой... карты... небесная сфера... ОК гугль, где верх где низ? Все хорошо! Сброс ШО — штепсельный разъем отрывной отрывается от обтекателя корабля, после чего от него отводится заправочно-дренажная мачта. Минутная готовность — минута до команды «Ключ на старт» Ключ на старт — при помощи поворота специального ключа подготовка запуска переводится на автоматический режим. Протяжка-1 — протягивается полоса бумаги, на которой в наземном пункте подготовки к запуску начинается запись информации о ракете. Продувка — топливные коммуникации и другие элементы ракетного двигателя продуваются азотом для противопожарного освобождения их от паров горючего и окислителя] Протяжка-2 — протягивается полоса бумаги, на которой в наземном пункте подготовки к запуску начинается запись информации о стартовом комплексе Ключ на дренаж — закрытие дренажных клапанов, через которые шёл отвод испаряющегося жидкого кислорода от ракеты в атмосферу, что визуально проявлялось в белых облачках, окутывающих ракету. Дренаж шёл одновременно с возмещением испарившегося кислорода в баках с окислителем, которое по этой команде также прекращается Земля-борт — от ракеты отходит кабель-мачта, ракета готова перейти на собственное питание. Пуск — начинается подача компонентов топлива в двигательную установку. Зажигание — воспламенение топлива в камерах сгорания. Предварительная, промежуточная, главная, подъем — этапы набора тяги двигательной установки. Есть контакт подъема — сработал датчик, фиксирующий отрыв ракеты от стартового стола.

  • Nebo

    Nebo
    1 час назад

    предлагаю организовать прибыльный бизнес. Подпольный тотализатор- полетит / не полетит . Начальная ставка 1000 рублей. Думаю , что желающих принять участие будет не маленьким .

  • krasnova

    krasnova
    1 час назад

    начальная ставка высока, по 1000 руб предлагают поставить на недолетит.

    Сергей Гуранов +100000 , описано точно

  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    Сергей Гуранов

    заправлены в планшеты... в планшеты заправлены... главное не перепутать космонур байкодром... байкодром космонур... байконур с космодромом.... планшеты - американские карты скачать... заправить нужные карты ... космодром Восточный... карты... тройка семерка туз! Юра, мы все про Бали... Главное - стоять над программистами чтобы карты не перепутали... Фуууух вроде загрузились карты... Теперь определиться где верх где низ... в Австралии аборигены ходят вверх головой... карты... небесная сфера... ОК гугль, где верх где низ? Все хорошо! Сброс ШО — штепсельный разъем отрывной отрывается от обтекателя корабля, после чего от него отводится заправочно-дренажная мачта. Минутная готовность — минута до команды «Ключ на старт» Ключ на старт — при помощи поворота специального ключа подготовка запуска переводится на автоматический режим. Протяжка-1 — протягивается полоса бумаги, на которой в наземном пункте подготовки к запуску начинается запись информации о ракете. Продувка — топливные коммуникации и другие элементы ракетного двигателя продуваются азотом для противопожарного освобождения их от паров горючего и окислителя] Протяжка-2 — протягивается полоса бумаги, на которой в наземном пункте подготовки к запуску начинается запись информации о стартовом комплексе Ключ на дренаж — закрытие дренажных клапанов, через которые шёл отвод испаряющегося жидкого кислорода от ракеты в атмосферу, что визуально проявлялось в белых облачках, окутывающих ракету. Дренаж шёл одновременно с возмещением испарившегося кислорода в баках с окислителем, которое по этой команде также прекращается Земля-борт — от ракеты отходит кабель-мачта, ракета готова перейти на собственное питание. Пуск — начинается подача компонентов топлива в двигательную установку. Зажигание — воспламенение топлива в камерах сгорания. Предварительная, промежуточная, главная, подъем — этапы набора тяги двигательной установки. Есть контакт подъема — сработал датчик, фиксирующий отрыв ракеты от стартового стола.



    Ух ты какой подробный план для Рамшана и Джамшута. Все сделаем гражданинь НАсяльник.

  • Жэка

    Жэка
    1 час назад

    Ракета-носитель «Союз-2.1а» выведет на целевые орбиты космические аппараты дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №3 и 4, а также 9 космических аппаратов в качестве попутной нагрузки по коммерческим контрактам.

    ****

    Точно выведет?

    Как-то преждевременно самоуверенно звучит...

  • Сергей Гуранов

    Сергей Гуранов
    57 минут назад

    выведет если припой бабушка со склада нужный выдала! И датчик вверх ногами кувалдой не забили... и программист за 15 тыс. в месяц программу написал правильную! Все будет хорошо! Есть довольно современная шутка. К бывшему офицеру приходит сын, он сына спрашивает: "Тут кортик был, где он?" Тот отвечает: "Не ругайся, я поменял его на часы у мальчика с соседнего двора". "Покажи часы, да, хорошие. А если завтра придут бандиты к нам, убьют меня, мать, братьев твоих, сестру изнасилуют. А ты им что скажешь? Добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут?" Мы же не хотим такого развития событий?»

  • Мира

    Мира
    55 минут назад

    "Нормальные пуски", это по всей видимости, автор имеет ввиду, что ВСЕ не развалилось и не взорвалось прямо на стартовой площадке...

  • just Nick

    just Nick
    42 минуты назад

    Чем продиктована необходимость запуска именно в 11:07, еще и в 18 секунд? Рандомайзером что ли сгенерировано? И это, священнослужителя не забудьте пригласить.

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