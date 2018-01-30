После нападений в Перми и Улан-Удэ в амурских школах усилили контроль полиции

В учебных заведениях усилили контроль после нападений, произошедших в школах Перми и Улан-Удэ. Об этом рассказали в амурском управлении МВД России на итоговой пресс-конференции.

«Было совещание при губернаторе области. Работа по усилению определенная намечена. С нашей стороны мы занимаемся профилактикой в школах, в основном это сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних. У нас особое внимание уделяется несовершеннолетним, которые стоят на профилактических учетах», – рассказал журналистам начальник УМВД России по Амурской области Николай Аксенов.

Усиление работы с несовершеннолетними стало лишь одной из тем пресс-конференции, на которой амурские полицейские подвели итоги работы в 2017 году.

Прошлый год выдался для полицейских практически таким же, как и предыдущий. Количество преступлений сократилось лишь на 0,8 %. Всего амурчане преступали закон более 18 тысяч раз. Почти половина случаев – это кражи. Раскрываемость тяжких преступлений практически стопроцентная.

В прошлом году полиция пресекла почти 60 000 нарушений, связанных с превышением скорости и задержала около 5 000 пьяных водителей.

Из последних дел, которые расследует полиция, – дело об аварии на перекрестке Зейской и Театральной, в которой погиб четырехлетний ребенок, и о пожаре в конном клубе «Аллюр». Виновных полиция еще не определила.