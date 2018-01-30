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30 января 2018, 21:16 3

После нападений в Перми и Улан-Удэ в амурских школах усилили контроль полиции

После нападений в Перми и Улан-Удэ в амурских школах усилили контроль полиции

В учебных заведениях усилили контроль после нападений, произошедших в школах Перми и Улан-Удэ. Об этом рассказали в амурском управлении МВД России на итоговой пресс-конференции.

«Было совещание при губернаторе области. Работа по усилению определенная намечена. С нашей стороны мы занимаемся профилактикой в школах, в основном это сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних. У нас особое внимание уделяется несовершеннолетним, которые стоят на профилактических учетах», – рассказал журналистам начальник УМВД России по Амурской области Николай Аксенов.

Усиление работы с несовершеннолетними стало лишь одной из тем пресс-конференции, на которой амурские полицейские подвели итоги работы в 2017 году.

Прошлый год выдался для полицейских практически таким же, как и предыдущий. Количество преступлений сократилось лишь на 0,8 %. Всего амурчане преступали закон более 18 тысяч раз. Почти половина случаев – это кражи. Раскрываемость тяжких преступлений практически стопроцентная.

В прошлом году полиция пресекла почти 60 000 нарушений, связанных с превышением скорости и задержала около 5 000 пьяных водителей.

Из последних дел, которые расследует полиция, – дело об аварии на перекрестке Зейской и Театральной, в которой погиб четырехлетний ребенок, и о пожаре в конном клубе «Аллюр». Виновных полиция еще не определила.

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#происшествия #работа #СМИ

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    6 часов назад

    Болотину возвращайте

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    5 часов назад

    "Усилили контроль" это значит оторвали людей от работы.Ослабили контроль в других местах...Помните "Вихрь-антитеррор"? Сколько поймали террорюг? А сколько народу милицейского сутками их "ловили" Не надоело цирк времен СССР устраивать?

  • Михаил Светлов

    Михаил Светлов
    4 часа назад

    усилен контроль - работа намечена - и.. опять все слили на пднщиков и трудных подростков)) смешно (нет)

    что по усилению охраны школ??? или старички, ветераны охранных чопов (без обид) - это те, кто сможет защитить 1500 учеников и учителей школы от нападения, возможно, и группы вооруженных и обезбашенных дЭбилов (далее шепотом) не дай бог террористов?

    участникам совещания привет от благодарных родителей, так держать, не заработайтесь там

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