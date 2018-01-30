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30 января 2018, 20:49 1

«Любовь не навек приходила...»: спецпроект о резонансном ДТП выйдет в эфир «Альфа-канала»

«Любовь не навек приходила...»: спецпроект о резонансном ДТП выйдет в эфир «Альфа-канала»

Перед оглашением приговора Благовещенского городского суда пьяному таксисту, сбившему в мае 2017 года студентов АГМА, журналист «Альфа-канала» Сергей Логвинов встретился с участниками громкого уголовного дела. К эфиру готовится фильм «Любовь не навек приходила…»

Специальный проект – фильм «Любовь не навек приходила…» – это воспоминания Марии Гришиной о своём молодом человеке Виталии Герове, который после пяти дней комы скончался в больнице. Вместе с Виталием Мария 6 мая 2017 года переходила улицу Ленина в районе ОКЦ.

«Летом 2017 года они собирались познакомить родителей и в конце года сыграть свадьбу, а позже подарить им внуков. Мечте не суждено было сбыться... На их пути оказался пьяный водитель Сергей Бурков, который обманывал суд, привлекал к процессу лжесвидетелей и якобы раскаивался», – рассказывает автор фильма Сергей Логвинов.

Журналисту родители погибшего парня Александр и Ольга Геровы рассказали о том, что считают Машу своей дочкой и невесткой, а также поделились рассуждениями о том, как тяжело для них проходило следствие и судебный процесс.

Фильм выйдет в эфир кабельного «Альфа-канала» 1 февраля в 20:25 и будет доступен в разделе видео на Амур инфо.

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#ДТП #кино #происшествия #СМИ #суды

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