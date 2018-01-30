Амурские города и села свяжут четыре новых автобусных маршрута

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Автобусный маршрут Благовещенск – Тында появится в Приамурье в 2018 году. Также автобусное сообщение по новым маршрутам введут в Свободненском, Серышевском и Михайловском районах. Планы по развитию общественного транспорта озвучили в областном министерстве транспорта и строительства.

Открыть автобусные маршруты Голубое – Свободный, Свободный – Бардагон, ЗАТО Циолковский – Благовещенск через город Белогорск планируют в Свободненском районе в этом году. В Серышевском организуют автобусный маршрут Серышево – Белогорск – Бочкаревка. В Михайловском районе прорабатывается возможность связать общественным транспортом с районным центром села Шумиловка, Красный Восток, Коршуновка, Нижняя Ильиновка, Нижняя Завитинка.

«После реконструкции участков федеральной автодороги "Лена" будет запущен новый автобусный маршрут Благовещенск – Тында. Маршруты Благовещенск – Зея и Благовещенск – Сковородино востребованы. Полагаем, что и маршрут от областного центра до северной столицы Приамурья будет популярен», – сказала начальник отдела организации транспортного обслуживания автомобильным транспортом министерства транспорта и строительства области Нина Щитова на заслушивании итогов деятельности министерства.

Глава региона поинтересовался, как решаются проблемы организации общественного транспорта в Свободном. Много жалоб по этому поводу Александр Козлов получил через социальные сети. В министерстве объяснили, что в Свободном были изменения движения автобусных маршрутов, но граждан при этом слабо проинформировали. Однако в схему движения с учетом мнения горожан все-таки внесли изменения.

«Сфера автобусных перевозок – болезненная тема для граждан. Нужно разбираться со всеми жалобами. Совместно с профильным министерством мы займемся проверками в этой отрасли. Со строительством промышленных объектов, школ, микрорайонов изменяется и транспортная потребность населения, и нужно успевать за этими изменениями», – подчеркнул Александр Козлов.

В Приамурье сегодня действуют 368 муниципальных и межмуниципальных автобусных маршрутов. В 2017 году были открыты новые маршруты для жителей по направлениям Соловьевск – Благовещенск, Поярково – Винниково.