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30 января 2018, 19:16 1

Самолет из Владивостока после вынужденной посадки прилетел в Благовещенск

Самолет из Владивостока после вынужденной посадки прилетел в Благовещенск
Фото: skr.su

В аэропорту Благовещенска приземлился самолет авиакомпании «Аврора», который днем 30 января совершил вынужденную посадку в Хабаровске. Причины официально авиаперевозчик не озвучил.

Приземлиться в Благовещенске по расписанию самолет из Владивостока должен был в 11:05, но посадку совершил в 18:15. Утром рейс не прибыл в столицу Приамурья. Федеральные СМИ сообщили, что причиной стала техническая неисправность. В хабаровском аэропорту рассказали, что посадка прошла штатно, самолет осмотрели механики. Пассажиры ожидали вылета в терминале аэропорта.

Сами пассажиры и рассказали, что в полете командир воздушного судна объявил, что скорость движения самолета будет снижена и из-за неисправности они вынуждены произвести посадку в Хабаровске.

Рейс Владивосток – Благовещенск выполняет авиакомпания «Аврора». Перевозчик пока не озвучил официальную причину вынужденной посадки самолета.

На сайте благовещенского аэропорта сообщается, что рейс 4544 из Владивостока совершил посадку в 18:15, а во Владивосток самолет вылетел в 19:13 по амурскому времени.

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#происшествия #транспорт

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