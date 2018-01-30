Самолет из Владивостока после вынужденной посадки прилетел в Благовещенск

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В аэропорту Благовещенска приземлился самолет авиакомпании «Аврора», который днем 30 января совершил вынужденную посадку в Хабаровске. Причины официально авиаперевозчик не озвучил.

Приземлиться в Благовещенске по расписанию самолет из Владивостока должен был в 11:05, но посадку совершил в 18:15. Утром рейс не прибыл в столицу Приамурья. Федеральные СМИ сообщили, что причиной стала техническая неисправность. В хабаровском аэропорту рассказали, что посадка прошла штатно, самолет осмотрели механики. Пассажиры ожидали вылета в терминале аэропорта.

Сами пассажиры и рассказали, что в полете командир воздушного судна объявил, что скорость движения самолета будет снижена и из-за неисправности они вынуждены произвести посадку в Хабаровске.

Рейс Владивосток – Благовещенск выполняет авиакомпания «Аврора». Перевозчик пока не озвучил официальную причину вынужденной посадки самолета.

На сайте благовещенского аэропорта сообщается, что рейс 4544 из Владивостока совершил посадку в 18:15, а во Владивосток самолет вылетел в 19:13 по амурскому времени.