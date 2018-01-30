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30 января 2018, 18:43 1

Гость «Эха Москвы в Благовещенске»: Зинаида Рыкова

Гость «Эха Москвы в Благовещенске»: Зинаида Рыкова

В утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» 31 января прозвучит интервью Алексея Воскобойникова с заслуженным работником культуры, почетным работником Амурской областной филармонии Зинаидой Рыковой, записанное к 90-летнему юбилею собеседницы.

Проведут утренний эфир Екатерина Кузьмина и Нино Кохреидзе

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ

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