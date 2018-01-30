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30 января 2018, 17:51 5

В Благовещенском районе наказали владельца неухоженного земельного участка

В Благовещенском районе наказали владельца неухоженного земельного участка
Фото: pixabay.com

Управление Россельхознадзора по Амурской области выявило нарушение земельного законодательства в Благовещенском районе. Здесь расположен земельный участок, часть которого является неухоженной. Владельца земли оштрафовали.

Участок, о котором идет речь, занимает площадь 6,2 гектара и предназначен для сельского хозяйства. Из них 4 гектара заросли многолетними сорняками и по всем признакам являются заброшенными – нет следов сельскохозяйственных работ, обработки почвы, сенокошения и выпаса скота, пишет пресс-служба управления.

«Зарастание земельного участка сорной растительностью и отсутствие грамотной обработки приводит к изменению химических свойств почвы, нарушается баланс полезных для растений микроэлементов, в повышенных количествах накапливаются вещества, оказывающие вредное влияние на растения и микроорганизмы. Но самое опасное – это загрязнение почвы патогенной микрофлорой, которая процветает на брошенных участках. Они становятся тем плацдармом, с которого инфекции и вредители идут в атаку на соседние земельные участки. Более того, неиспользуемые участки, затянутые мощным слоем растительности, становятся источником повышенной пожарной опасности в засушливый весенний и летний период», – объясняют в пресс-службе.

Постановлением управления собственник земли – физическое лицо – был привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Выдано предписание об устранении нарушения земельного законодательства.

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#закон #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Дарья

    Дарья
    8 часов назад

    какой штраф

  • Лёха Гутров

    Лёха Гутров
    7 часов назад

    Новый источник доходов

  • холостяк

    холостяк
    7 часов назад

    Чуть со стула не упал прочитав. Но самое опасное – это загрязнение почвы патогенной микрофлорой, которая процветает на брошенных участках

    Это они в январе определили? Не спорю, что брошенные участки зарастают и становятся пожароопасными. Да и сейчас пошла традиция на сбор папоротника, только сначала идиоты выжигают траву толи, чтоб проще собирать, толи лучше папоротник растет.

    А вообще земля должна отдыхать, если каждый год один и тод же вид садить, земля быстро истощается и нужно вносить удобрения.

  • Atlas

    Atlas
    7 часов назад

    Право собственности вообще не уважается. Какие-то левые люди имеют свое мнение, как собственнику распоряжаться своей землей и это мнение ему навязывают.

  • Валерий Петрович

    Валерий Петрович
    7 часов назад

    ну так грамотность поголовная. 14 лет назад друзья купили дом. Хозяйка старенькая умерла. На участке колодец и скважина. недавно принесли бумагу. Заплатить 8000 долг за воду, на имя бабули. Звоню. Говорят раз дом на земле значит пользуетесь водой из колонки городской. Докажите что нет.Виноваты по определению!!!! Грамотность это сила и доход опять же

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