В Благовещенском районе наказали владельца неухоженного земельного участка

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Управление Россельхознадзора по Амурской области выявило нарушение земельного законодательства в Благовещенском районе. Здесь расположен земельный участок, часть которого является неухоженной. Владельца земли оштрафовали.

Участок, о котором идет речь, занимает площадь 6,2 гектара и предназначен для сельского хозяйства. Из них 4 гектара заросли многолетними сорняками и по всем признакам являются заброшенными – нет следов сельскохозяйственных работ, обработки почвы, сенокошения и выпаса скота, пишет пресс-служба управления.

«Зарастание земельного участка сорной растительностью и отсутствие грамотной обработки приводит к изменению химических свойств почвы, нарушается баланс полезных для растений микроэлементов, в повышенных количествах накапливаются вещества, оказывающие вредное влияние на растения и микроорганизмы. Но самое опасное – это загрязнение почвы патогенной микрофлорой, которая процветает на брошенных участках. Они становятся тем плацдармом, с которого инфекции и вредители идут в атаку на соседние земельные участки. Более того, неиспользуемые участки, затянутые мощным слоем растительности, становятся источником повышенной пожарной опасности в засушливый весенний и летний период», – объясняют в пресс-службе.

Постановлением управления собственник земли – физическое лицо – был привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Выдано предписание об устранении нарушения земельного законодательства.