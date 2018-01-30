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30 января 2018, 17:46 28

Благовещенскому мини-зоопарку не на что содержать зверей

Благовещенскому мини-зоопарку не на что содержать зверей

Благовещенскому мини-зоопарку не хватает денег на собственное содержание. Несмотря на то, что зверинец относится к областному институту развития образования, его не финансируют из бюджета. Деньги зоопарк зарабатывает на экскурсиях, но этого слишком мало, чтобы прокормить более 130 животных.

«Зимой кормим два раза в день. В рационе ничего не меняется, единственное, рыбьего жира даём побольше, ну и хищникам побольше мяса. Всё, больше ничего не меняем», – рассказала заведующая мини-зоопарком Галина Казимирова.

Хищников здесь более тридцати: медведи, волки, лисы, рыси и другие. А еще корм необходим птицам, коровам и козам. Всего в зоопарке более 130 жильцов. Некоторых от голода спасают овощи, которые выращивают здесь же.

Не оставляют животных в беде неравнодушные горожане: кто-то берёт опекунство над постояльцами зоопарка и перечисляет деньги им на корм. А кто-то подкармливает во время экскурсий. Поддержка есть и со стороны амурских аграриев и местных фермеров, которые по возможности делятся своими запасами. На помощь приходят и некоторые предприниматели, снабжая зоопарк продуктами, непригодными для продажи. Содержать себя сам зоопарк не может: в год на экскурсиях зарабатывает примерно 840 тысяч рублей. А на содержание требуется шесть миллионов.

Если вопрос с едой для животных более или менее решен, то с обслуживанием зоопарка – нет. Денег не хватает на то, чтобы платить за отопление. По кошельку бьет ремонт вольеров и лечение зверей. Мини-зоопарк – единственный реабилитационный центр для животных в Благовещенске. Сюда привозят всех раненых. Но руководство института, к которому и относится зверинец, не выделяет деньги из бюджета на его содержание.

«Мини-зоопарк не является субъектом уставной деятельности института образования. Вы сами понимаете, что развитие образования – другая отрасль. Договоренности были с городом, что нас оформят в рамках зоопарка Благовещенска», – пояснила ректор Амурского областного института развития образования Лидия Дмитриева.

Проблемы начались в 2013 году, когда формально перестал существовать эколого-биологический центр. В 2015-м его включили в состав дополнительного образования, и после оптимизации эколого-биологического центра, по решению областного министерства образования, присоединили к институту развития образования. Но структурным подразделением он не является, поэтому деньги из бюджета ему не положены. За помощью руководство института обращалось к городским властям, но положительного ответа не получило.

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#городская власть #животные

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Комментарии
Показать все (28) Обсудить на форуме
  • lavr

    lavr
    10 часов назад

    Эх...не любит бабушка Лида животных

  • холостяк

    холостяк
    9 часов назад

    Был там пару раз. Мое мнение плохая работа с информацией. Посмотрите к примеру

    Приезжает Московский Цирк и реклама по всему городу. О вас знают единицы. Даже реклама по телевизору про «Ледяной» вспомнилась. Посмотрите, школьники кроме как собак и кошек никого не видели. Из всех животных мне понравилась «Сумасшедшая лиса» толи смеется толи драница. Еще совы понравились. Все животные здоровы и красивые. Никогда не думал что волки такие большие. Жаль мишки в спячке

    Ну и всем читателям. Оторвитесь от компьютеров и найдите время прийти и посмотреть

    На диких животных. Да и, кстати, кроме уличных вольеров есть и живой уголок.

  • нусенька

    нусенька
    8 часов назад

    а где он находится. Несколько раз искали.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    8 часов назад

    Хороший зоопарк, хоть и не большой. Где наши местные зоозащитники?

  • Дарья

    Дарья
    8 часов назад

    где находится

  • Соната

    Соната
    7 часов назад

    Ау.Никто из благовещенцев не знает где находится эколого-биологический центр области?

    Да уж-то так? И дети ваши не знают??

  • Соната

    Соната
    7 часов назад

    и не были там ни разу ни вы с детьми, ни дети в рамках школьной программы?

    Просто не верю. Там столько интересной информации! Там такие люди! Там животные, с которыми можно пообщаться или просто посмотреть... И все они там из-за людской жестокости в своем большинстве

    Или как его перевели в подчинение институту развития образования стало тяжело жить?

  • Соната

    Соната
    7 часов назад

    http://www.amurvisit.ru/place/blagoveshchensk/1204.html

    Я про это учреждение тут читаю?

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    7 часов назад

    Городские власти не обеднели бы, еслиб хоть крохи какие-то подкидывали этому зоопарку.

  • Оля111

    Оля111
    7 часов назад

    Хороший зоопарк! И кормят там животных хорошо. Жаль, что проблемы такие...

  • Atlas

    Atlas
    7 часов назад

    Животных продать (отдать) в добрые руки. Кого можно - выпустить в природу. Заведение закрыть.

  • mag_28

    mag_28
    7 часов назад

    Atlas

    Животных продать (отдать) в добрые руки. Кого можно - выпустить в природу. Заведение закрыть.



    +100

  • Мелодия

    Мелодия
    7 часов назад

    AtlasЖивотных продать (отдать) в добрые руки. Кого можно - выпустить в природу. Заведение закрыть.


    Купите (возьмёте)?

  • mag_28

    mag_28
    7 часов назад

    Мелодия

    Atlas

    Животных продать (отдать) в добрые руки. Кого можно - выпустить в природу. Заведение закрыть.



    Купите (возьмёте)?


    Смотря кого.

    Слона не возьму.

  • холостяк

    холостяк
    7 часов назад

    Atlas

    Животных продать (отдать) в добрые руки. Кого можно - выпустить в природу. Заведение закрыть.



    Не хотите себе домой медведя с пол тонны.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    7 часов назад

    Соната

    http://www.amurvisit.ru/place/blagoveshchensk/1204.html

    Я про это учреждение тут читаю?



    Да

  • Оля111

    Оля111
    6 часов назад

    Atlas

    Животных продать (отдать) в добрые руки. Кого можно - выпустить в природу. Заведение закрыть.



    Эти животные уже не выживут в лесу. А взять мало кого смогут.

  • mag_28

    mag_28
    6 часов назад

    Последними умирают от голода стервятники.

    Закон жизни.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    6 часов назад

    Дарьягде находится


  • Oldlord

    Oldlord
    6 часов назад

    Gangstarr

    Дарья

    где находится





    Очень удачное расположение!

    Практически все автобусы, троллейбусы и трамваи там останавливаются.

    Да и пешком недалеко.

    И рекламмы по всему городу столько натыкано, что с закрытыми глазами легко найти.



    Где наши местные зоозащитники?



    Они очередного пса-маресьева готовят. С него навару побольше будет.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    6 часов назад

    Могли бы вместо хоккейного матча на Амуре помочь зоопарку. Включить его в маршрут экскурсии китайцев. Саня вообще мог его разместить у себя на даче п.Мухинка. Там природа офигенная....

  • Оля111

    Оля111
    5 часов назад

    Oldlord

    Gangstarr

    Дарья

    где находится





    Очень удачное расположение!

    Практически все автобусы, троллейбусы и трамваи там останавливаются.

    Да и пешком недалеко.



    Расположно это заведение там уже много-много лет. Практически в каждой семье есть авто. Почему бы на выходные не съездить с детьми на интересную экскурсию?

  • krasnova

    krasnova
    5 часов назад

    Не надо было разваливать эколого-биологический центр!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Gangstarr

    Gangstarr
    5 часов назад

    Лорд, забыл чтоли что у нас такси почти задаром?))) А люди туда едут и с детьми и без. Кстати да, китайцев бы туда на экскурсии, дело бы прибыль приносило. А если бы администрация поддержала было бы супер.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    5 часов назад

    Нам кстати там очень понравилось, хотя и запахи там порою...

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    Работа идет, результат виден. Временщики управляют землей амурской.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    Павел Флудерский

    Могли бы вместо хоккейного матча на Амуре помочь зоопарку. Включить его в маршрут экскурсии китайцев. Саня вообще мог его разместить у себя на даче п.Мухинка. Там природа офигенная....



    Ты сам когда в ХХ ездишь - много зоопарков там посетил,не? А чёб хани тут по зоо топтались - не подскажешь?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    Доппельгангер

    Работа идет, результат виден. Временщики управляют землей амурской.



    Нуачо: губер - во время войны есть Генерал подполья и партизан. Вот и бстанет сей губер-бубер рулить подпольем в АО... ну типа вражеские поезда под откос пускать... партизанщину организует тут многотысячную...............

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