Благовещенскому мини-зоопарку не на что содержать зверей

Благовещенскому мини-зоопарку не хватает денег на собственное содержание. Несмотря на то, что зверинец относится к областному институту развития образования, его не финансируют из бюджета. Деньги зоопарк зарабатывает на экскурсиях, но этого слишком мало, чтобы прокормить более 130 животных.

«Зимой кормим два раза в день. В рационе ничего не меняется, единственное, рыбьего жира даём побольше, ну и хищникам побольше мяса. Всё, больше ничего не меняем», – рассказала заведующая мини-зоопарком Галина Казимирова.

Хищников здесь более тридцати: медведи, волки, лисы, рыси и другие. А еще корм необходим птицам, коровам и козам. Всего в зоопарке более 130 жильцов. Некоторых от голода спасают овощи, которые выращивают здесь же.

Не оставляют животных в беде неравнодушные горожане: кто-то берёт опекунство над постояльцами зоопарка и перечисляет деньги им на корм. А кто-то подкармливает во время экскурсий. Поддержка есть и со стороны амурских аграриев и местных фермеров, которые по возможности делятся своими запасами. На помощь приходят и некоторые предприниматели, снабжая зоопарк продуктами, непригодными для продажи. Содержать себя сам зоопарк не может: в год на экскурсиях зарабатывает примерно 840 тысяч рублей. А на содержание требуется шесть миллионов.

Если вопрос с едой для животных более или менее решен, то с обслуживанием зоопарка – нет. Денег не хватает на то, чтобы платить за отопление. По кошельку бьет ремонт вольеров и лечение зверей. Мини-зоопарк – единственный реабилитационный центр для животных в Благовещенске. Сюда привозят всех раненых. Но руководство института, к которому и относится зверинец, не выделяет деньги из бюджета на его содержание.

«Мини-зоопарк не является субъектом уставной деятельности института образования. Вы сами понимаете, что развитие образования – другая отрасль. Договоренности были с городом, что нас оформят в рамках зоопарка Благовещенска», – пояснила ректор Амурского областного института развития образования Лидия Дмитриева.

Проблемы начались в 2013 году, когда формально перестал существовать эколого-биологический центр. В 2015-м его включили в состав дополнительного образования, и после оптимизации эколого-биологического центра, по решению областного министерства образования, присоединили к институту развития образования. Но структурным подразделением он не является, поэтому деньги из бюджета ему не положены. За помощью руководство института обращалось к городским властям, но положительного ответа не получило.