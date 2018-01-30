В амурской инфекционной больнице идет проверка по претензиям мамы маленького пациента

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В Амурской областной инфекционной больнице идет служебная проверка по фату претензий одной из благовещенок. По словам девушки, ее 10-месячный сын дважды лежал в медучреждении с разницей в несколько дней, но малыша до конца не вылечили.

Больничный марафон для 10-месячного Макара и его мамы стартовал еще в начале декабря. С высокой температурой и рвотой его увезли в инфекционную больницу. Мама Макара – Анастасия – рассказывает, что в течение дня малыша осмотрели несколько врачей. Одни ставили диагноз ангина, другие нет. Девушка считает, что в постановке точного диагноза помогли бы результаты анализа крови, который, по ее словам, не был готов, потому что это был выходной.

Как говорит мама, за несколько дней до выписки на миндалинах у ребенка снова обнаружили налет. Анастасия утверждает, что врач не могла определиться: это признаки ангины или грибка, который возник на фоне антибиотиков. В итоге в выписке из истории болезни фигурируют оба диагноза. Кроме того, ребенку диагностировали еще и рота-аденовирусный гастроэнтерит средней степени тяжести.

На следующий день после выписки у ребенка снова поднялась температура, и он вновь оказался в инфекционной больнице. На этот раз с диагнозами аденовирусная инфекция среднетяжелого течения, аденовирусный фарингит и лакунарная ангина. Также у ребенка выявили эпидермальный стафилококк.

Через четыре дня Макара выписали, но в этот же день дома температура у него снова поползла вверх. Мама малыша говорит, что ехать в инфекционку смысла уже не видела. На следующий день после выписки из инфекционной больницы в детской областной ребенку диагностировали ОРВИ, острый ринофарингит и острый ларингит.

Анастасия считает, что ее ребенка не только не вылечили в инфекционной больнице, но там он еще и заразился другими заболеваниями.

«Я проконсультировалась с нашим педиатром: спросила, возможно ли, что мы заразились этими инфекциями – ангиной и ОРВИ – в больнице? Она сказала, что все возможно, не исключено, потому что организм ослаблен. Еще она сказала, что нас однозначно оба этих раза не долечили. Ангину, даже если они ее ставят первый раз, она не лечится 4 дня. И я обзвонила девчонок, с которыми лежала в палате: самое интересное, что они все попали с ангинами через неделю, мне повезло, что я не заболела, а там и детки, и мамы заболели.

Врачи и медперсонал в целом к нам относился хорошо, в этом вопросов и претензий у меня вообще нет. За их хорошее отношение к своему ребенку я благодарна. У меня вопрос в другом: находясь на лечении, мой ребенок нахватал кучу других заболеваний, и у нас очень большие последствия. Мы в общей сложности весь декабрь проболели и сейчас у нас осложнения.

Подорвали желудок антибиотиками, сами понимаете, 4 вида антибиотиков пропить, иммунная система плохая, не можем гемоглобин поднять: он у нас 80 с чем-то, должен быть 111, много факторов. Наблюдаемся теперь у гематолога, гастроэнтеролога, иммунолога», – рассказала Анастасия Семилетова.

Также у мамы вопрос: не там ли малыш подхватил тот самый эпидермальный стафилококк, который выявили во время повторного попадания в медучреждение, и цитомегаловирус, который вскоре обнаружили у мальчика в крови.

Вопросы к лечению – не единственные претензии Анастасии. «Мы, когда с ОРВИ второй раз поступили, нас вообще положили ко взрослым в кишечное отделение с отравлениями, еще и палата была холодная, а у меня ребенок с температурой. Сказали – мест нет. Я пошла – смотрю на первом этаже пустые палаты. Я хочу донести, чтобы деткам маленьким – до года – выделяли отдельные палаты или палаты по одному и тому же диагнозу, чтобы они не заражались. Потому что стоят боксы платные, и они ждут людей, которые смогут оплатить, а стоит бокс 1 000 рублей. Нас же селят в другое отделение с другими болезнями. А боксы по три койки свободные, но не селят детишек маленьких до года», – поделилась Анастасия.

В одной из социальных сетей девушка кинула клич по поводу инфекционной больницы. Откликнулись десятки бывших пациентов. Некоторые, как и мама Макара, написали, что приезжали в учреждение с одним заболеванием, а уезжали с другим. У многих нашлось немало претензий к медучреждению по поводу недобросовестной уборки палат и невкусной пищи. Но и защитников лечебного учреждения тоже нашлось немало.

Ситуацию в целом прокомментировали в Амурской областной инфекционной больнице. Относительно частной ситуации Анастасии и ее сына Макара никаких пояснений дать не смогли, потому что по данному случаю идет служебная проверка. Вопрос будет решаться на врачебной комиссии. Ответ обещали дать маме в частном порядке.

По поводу остальных претензий, которые касаются многих, корреспонденту Амур.инфо был дан по телефону следующий ответ.

«Анализы проводятся больным сразу же в приемном покое, и результаты получают сразу, по мере готовности. Все это делается в этот же день, вне зависимости от того, выходной это день или нет. Лаборатория у нас работает круглосуточно в экстренном порядке, – прокомментировала заместитель главного врача Амурской областной инфекционной больницы Татьяна Зайцева. – Заполнение палат идет поэтапное, по мере поступления больных с одной нозологической группой, в соответствии с основными симптомами. Если поступили пациенты с вирусной инфекцией, они лежат все вместе. К примеру, респираторные вирусные инфекции – с респираторными вирусными инфекциями. У каждого заболевания имеются свои основные симптомы. Если у больного кашель, насморк, повышение температуры – все симптомы вирусной инфекции, то, конечно же, его не положат с острой кишечной инфекцией.

Если нет мест с заболеванием одной нозологической группы, то больного в течение суток мы можем положить в коридор. На это, согласно территориальной программе, мы имеем право, при отсутствии места. Пациента кладем в коридоре, пока не появится место в палате, но на сутки – не более.

Подхватить перекрестное заболевание в больнице можно, если не соблюдать режим пребывания в стационаре, выходить из палат, гулять по коридорам. Вышли из палаты, ее проветрили, убрали и зашли тут же обратно. И не надо ходить по коридорам, встречаться с родственниками, забирать передачи. У нас есть человек, который может принести передачи в палату. А некоторые спускаются со второго этажа, идут в вестибюль, где могут находиться уже выздоровевшие, которые уходят домой. И это не только в эпидсезон актуально – это же инфекционная больница.

Как говорится, что ребенка с вирусной инфекцией положили в кишечное отделение ­– такого просто не может быть. По сведениям врача, после госпитализации после поступления ребенка разместили в отделении № 2 в пятиместную палату, куда госпитализировались дети с предварительным диагнозом ОРВИ. Все остальные обстоятельства будут выясняться во время расследования.

Что касается платных боксов, то по возможности, когда палаты заполнены, пациенты кладутся в боксы бесплатно, денег с них никто не берет. То есть, если имеются в наличии свободные боксы, то маленьких детей мы размещаем независимо от того, есть у них деньги или нет».

Все вопросы относительно качества лечения, полноты обследования, качества уборки в палатах и качества больничной пищи в учреждении посоветовали решать на месте и обращаться к лечащему врачу, который несет ответственность за пациента, пока тот находится в больнице. При отсутствии лечащего врача адресовать эти же вопросы можно дежурному коллеге. Если их ответы не устраивают, рекомендуют идти к заведующей.