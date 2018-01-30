В Белогорске по факту ранения солдата возбуждено уголовное дело

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26 января в военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Белогорскому гарнизону от командования воинской части 98671 поступило сообщение о том, что на территории части обнаружили солдата с огнестрельным пулевым ранением головы.

В настоящее время установлено, что в соответствии с планом учебы в этот день проводились тренировочные мероприятия по противодействию терроризму, в ходе которых личному составу выдали штатное огнестрельное оружие без боеприпасов.

Около 10 часов утра было выявлено отсутствие одного из военнослужащих на месте несения службы. Во время поисковых мероприятий его нашли на последнем этаже заброшенного здания в бессознательном состоянии. Молодого человека незамедлительно доставили в реанимационное отделение военного госпиталя. Там врачи диагностировали огнестрельное пулевое ранение головы. Его состояние сейчас оценивается как стабильно тяжелое.

Оказалось, что на ящике с боеприпасами, который должен был охранять военнослужащий, была нарушена целостность печати. Установлена недостача четырех патронов. При этом три стреляные гильзы найдены на месте происшествия, один патрон – в магазине автомата.

В одежде пострадавшего нашли записку, в связи с чем изъяли документацию, содержащую образцы его почерка. Планируется назначение почерковедческой экспертизы. Для оказания практической и методической помощи в расследовании преступления на место происшествия направлены криминалисты военного следственного управления Следственного комитета РФ по Восточному военному округу.