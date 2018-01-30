Следователи рассказали подробности убийства бродяги в Благовещенске

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Как сообщает прокуратура области, обвиняемые 1973 и 1988 годов рождения и погибший 1971 года рождения вели бродяжнический образ жизни. В подвале одного из коммунальных домов в переулке Советский они устроили себе жилище. Там в марте 2017 года во время распития спиртного между мужчинами возник конфликт, в итоге двое из них решили убить зачинщика ссоры.

Найденными на полу ножами они нанесли ему множество ударов, от которых тот скончался. Утром обвиняемые и остальные обитатели подвала вынесли труп и спрятали в заброшенном деревянном доме, находящемся на пересечении улиц Пушкина и Октябрьской, где оставили, завалив мусором.

Только 13 мая 2017 года тело погибшего обнаружил случайный прохожий, который сразу сообщил об этом в правоохранительные органы. Установить личность убитого оказалось непросто, так как он вел бродяжнический образ жизни, и его тело, находившееся длительное время под воздействием окружающей среды, подверглось значительным изменениям, сообщает амурское следственное управление.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен круг общения погибшего, который также состоял из лиц без определенного места жительства. В итоге двое мужчин признались в совершении преступления и впоследствии воспроизвели последовательность своих действий на месте преступления. Один из них был задержан 17 мая, второй – 30 мая. По ходатайству следователя судом в отношении обоих была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, мужчин поместили в следственный изолятор.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Амурской области, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении лиц, помогавших прятать труп, возбуждено уголовное дело, расследование которого еще не окончено.