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30 января 2018, 16:42 29

В Благовещенске сняли на видео автолихача

В Благовещенске сняли на видео автолихача

В Благовещенске автолюбитель снял на видео легковушку, водитель которой нарушил ПДД. Когда был записан ролик, доподлинно неизвестно, но на нем обозначена дата 30 января.

«Стою на перекрестке Лазо – Ленина в правом ряду. Левый ряд тоже занят. Вдруг передо мной появляется вот это. За мной никого. То есть ради того, чтобы не ждать одного меня, он выскочил на встречку, объехал нас и встал впереди», – описывает увиденное автор видеозаписи.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что, судя по всему, водитель нарушил часть 2 статьи 12.12 КоАП. Лихачу грозит штраф в размере 800 рублей за выезд за стоп-линию.

«Вполне возможно, что был и выезд на встречную полосу, но на видео этого не видно», – отметили в управлении.

Просмотров всего: 4214

#автохам #происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (29) Обсудить на форуме
  • Oleg_146

    Oleg_146
    11 часов назад

    А зачем зеленый ждал то после двойной сплошной?

  • Егорий

    Егорий
    11 часов назад

    Уже не раз видел такие маневры на улицах города. Мода, однако?

  • talkative

    talkative
    11 часов назад

    Зато поворотник включил!

  • епрст

    епрст
    10 часов назад

    точно мода. А я думал что-то не понимаю. Раза 3 меня так обходили.

  • dushniy_kontakter

    dushniy_kontakter
    8 часов назад

    Думаю он выезжал таким образом со стоянки где апиека. Но все равно мдак

  • Лёха Гутров

    Лёха Гутров
    7 часов назад

    На видео нет стоп-линии, авторы облажались

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    6 часов назад

    Лёха Гутров

    На видео нет стоп-линии, авторы облажались



    Там где нет линии , останавливаться положенно там где установлен светофор.

  • Олега мирумир

    Олега мирумир
    6 часов назад

    Вот у нас красных теперь стало, что сами никогда не нарушали? Вы чё ведете себя как сами красные, фу позор

  • Олега мирумир

    Олега мирумир
    6 часов назад

    Что он такого сделал то а? Сплошной нет , ну да не остановился перед светофором, так там же красный чувак с камерой стоял!!! Что б тебя самого сняли черт

  • Олега мирумир

    Олега мирумир
    6 часов назад

    Тем более видно на видео как он не сзади, а с противоположной стороны выехал

  • Oldlord

    Oldlord
    6 часов назад

    Олега мирумир

    Вот у нас красных теперь стало, что сами никогда не нарушали? Вы чё ведете себя как сами красные, фу позор



    А ты чо, поссыкиваешь, что и тебя на камеру снимут?

    Позор не соблюдать ПДД!

    Ибо они кровью написаны!

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    6 часов назад

    Олега мирумир

    Что он такого сделал то а? Сплошной нет , ну да не остановился перед светофором, так там же красный чувак с камерой стоял!!! Что б тебя самого сняли черт



    А за сколько метров до перекрёстка обгон запрещён?

    И на самом перекрёстке разрешон ли?

    Ну и фиг ли , там разметки можнт и не быть, а так ездить всё равно запрещено получается.

  • Олега мирумир

    Олега мирумир
    6 часов назад

    Oldlord
    Олега мирумир

    Вот у нас красных теперь стало, что сами никогда не нарушали? Вы чё ведете себя как сами красные, фу позор



    А ты чо, поссыкиваешь, что и тебя на камеру снимут?

    Позор не соблюдать ПДД!

    Ибо они кровью написаны!


    Я просто говорю к чему мир катится , кругом одни красные и стукачи, я сам против нарушения ПДД серьезных, а тут ничего страшного, а автору видео позор, я б такого головой об асфальт

  • Олега мирумир

    Олега мирумир
    6 часов назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    Олега мирумир

    Что он такого сделал то а? Сплошной нет , ну да не остановился перед светофором, так там же красный чувак с камерой стоял!!! Что б тебя самого сняли черт



    А за сколько метров до перекрёстка обгон запрещён?

    И на самом перекрёстке разрешон ли?

    Ну и фиг ли что там разметки можнт и не быть.


    Ты фары протри, он с левой стороны выехал от парковки а не с зади

  • Олега мирумир

    Олега мирумир
    6 часов назад

    удален

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    6 часов назад

    Олега мирумир

    Oldlord

    Олега мирумир

    Вот у нас красных теперь стало, что сами никогда не нарушали? Вы чё ведете себя как сами красные, фу позор



    А ты чо, поссыкиваешь, что и тебя на камеру снимут?

    Позор не соблюдать ПДД!

    Ибо они кровью написаны!



    Я просто говорю к чему мир катится , кругом одни красные и стукачи, я сам против нарушения ПДД серьезных, а тут ничего страшного, а автору видео позор, я б такого головой об асфальт


    Ездить поперёк , это ничего страшного?

    Страшно правила не знать, расплющить могут на дороге и понять не успеете за что вам такое счастье привалило.

    Других жалко, не вас. Вы явно из тех собачек , которые на проходящие машины кидаются. Так они долго не живут.

  • Oldlord

    Oldlord
    6 часов назад

    Олега мирумир

    Oldlord

    Олега мирумир

    Вот у нас красных теперь стало, что сами никогда не нарушали? Вы чё ведете себя как сами красные, фу позор



    А ты чо, поссыкиваешь, что и тебя на камеру снимут?

    Позор не соблюдать ПДД!

    Ибо они кровью написаны!



    Я просто говорю к чему мир катится , кругом одни красные и стукачи, я сам против нарушения ПДД серьезных, а тут ничего страшного, а автору видео позор, я б такого головой об асфальт


    Ты лучше сам головой об асфальт!

    Правильно автор сделал, что видео с нарушителем опубликовал!

    Пусть нарушители знают, что наказание неотвратимо!

    Не хочешь, чтобы про тебя кино снимали - не нарушай!

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    6 часов назад

    Олега мирумир

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Олега мирумир

    Что он такого сделал то а? Сплошной нет , ну да не остановился перед светофором, так там же красный чувак с камерой стоял!!! Что б тебя самого сняли черт



    А за сколько метров до перекрёстка обгон запрещён?

    И на самом перекрёстке разрешон ли?

    Ну и фиг ли что там разметки можнт и не быть.



    Ты фары протри, он с левой стороны выехал от парковки а не с зади


    Ты свои протри и правила почитай.

    Так въезжать на перекрёсток запрещено.

  • Олега мирумир

    Олега мирумир
    6 часов назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    Олега мирумир

    Oldlord

    Олега мирумир

    Вот у нас красных теперь стало, что сами никогда не нарушали? Вы чё ведете себя как сами красные, фу позор



    А ты чо, поссыкиваешь, что и тебя на камеру снимут?

    Позор не соблюдать ПДД!

    Ибо они кровью написаны!



    Я просто говорю к чему мир катится , кругом одни красные и стукачи, я сам против нарушения ПДД серьезных, а тут ничего страшного, а автору видео позор, я б такого головой об асфальт


    Ездить поперёк , это ничего страшного?

    Страшно правила не знать, расплющить могут на дороге и понять не успеете за что вам такое счастье привалило.

    Других жалко, не вас. Вы явно из тех собачек , которые на проходящие машины кидаются. Так они долго не живут.


    Ты голову лечи, я тебе про ему ты мне про форму, он как раз и выезжал пока красный горел, и никому не угрожал, а вы как черти навозные двигаетесь, и стучите , а автор я так понимаю даже в ГИБДД обратился, только я уверен ему и там сказали иди отсюда не позорься

  • Олега мирумир

    Олега мирумир
    6 часов назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    Олега мирумир

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Олега мирумир

    Что он такого сделал то а? Сплошной нет , ну да не остановился перед светофором, так там же красный чувак с камерой стоял!!! Что б тебя самого сняли черт



    А за сколько метров до перекрёстка обгон запрещён?

    И на самом перекрёстке разрешон ли?

    Ну и фиг ли что там разметки можнт и не быть.



    Ты фары протри, он с левой стороны выехал от парковки а не с зади


    Ты свои протри и правила почитай.

    Так въезжать на перекрёсток запрещено.


    У нас много чего запрещено, что ты не разу налево на мигающий не ездил? Да каждый день, ты же сам нарушаешь, что теперь снимать и в ГИБДД бежать

  • Oldlord

    Oldlord
    6 часов назад

    Олега мирумир

    У нас много чего запрещено, что ты не разу налево на мигающий не ездил? Да каждый день, ты же сам нарушаешь, что теперь снимать и в ГИБДД бежать


    Если стал свидетелем нарушения и успел его зафиксировать, почему бы и не помочь правосудию?

    Или тебя безопасность на дорогах не особо беспокоит?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    6 часов назад

    Олега мирумир

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Олега мирумир

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Олега мирумир

    Что он такого сделал то а? Сплошной нет , ну да не остановился перед светофором, так там же красный чувак с камерой стоял!!! Что б тебя самого сняли черт



    А за сколько метров до перекрёстка обгон запрещён?

    И на самом перекрёстке разрешон ли?

    Ну и фиг ли что там разметки можнт и не быть.



    Ты фары протри, он с левой стороны выехал от парковки а не с зади


    Ты свои протри и правила почитай.

    Так въезжать на перекрёсток запрещено.



    У нас много чего запрещено, что ты не разу налево на мигающий не ездил? Да каждый день, ты же сам нарушаешь, что теперь снимать и в ГИБДД бежать


  • Олега мирумир

    Олега мирумир
    6 часов назад

    Oldlord
    Олега мирумир

    У нас много чего запрещено, что ты не разу налево на мигающий не ездил? Да каждый день, ты же сам нарушаешь, что теперь снимать и в ГИБДД бежать


    Если стал свидетелем нарушения и успел его зафиксировать, почему бы и не помочь правосудию?

    Или тебя безопасность на дорогах не особо беспокоит?


    Ну только не за такие нарушения

  • Олега мирумир

    Олега мирумир
    6 часов назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    Олега мирумир

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Олега мирумир

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Олега мирумир

    Что он такого сделал то а? Сплошной нет , ну да не остановился перед светофором, так там же красный чувак с камерой стоял!!! Что б тебя самого сняли черт



    А за сколько метров до перекрёстка обгон запрещён?

    И на самом перекрёстке разрешон ли?

    Ну и фиг ли что там разметки можнт и не быть.



    Ты фары протри, он с левой стороны выехал от парковки а не с зади


    Ты свои протри и правила почитай.

    Так въезжать на перекрёсток запрещено.



    У нас много чего запрещено, что ты не разу налево на мигающий не ездил? Да каждый день, ты же сам нарушаешь, что теперь снимать и в ГИБДД бежать




    Ну правильно, он после сплошной проехал

  • ХЗ

    ХЗ
    6 часов назад

    Да ребят...недалек тот день когда все будут ездить на красный (уже процентов 20 точно). Бьются проскакуны, уносят чужие жизни, и своих близких, очищают землю для соседей, которые сидят и ждут когда ж мы передохнем, да скоро че там, свои же "земляки" съедят с пеной у рта крича "а вот я прав" "я круче тебя" итд.

    Все ж не хочется думать, что у нас одни идиоты в стране...

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    6 часов назад

    Олега мирумир

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Олега мирумир

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Олега мирумир

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Олега мирумир

    Что он такого сделал то а? Сплошной нет , ну да не остановился перед светофором, так там же красный чувак с камерой стоял!!! Что б тебя самого сняли черт



    А за сколько метров до перекрёстка обгон запрещён?

    И на самом перекрёстке разрешон ли?

    Ну и фиг ли что там разметки можнт и не быть.



    Ты фары протри, он с левой стороны выехал от парковки а не с зади


    Ты свои протри и правила почитай.

    Так въезжать на перекрёсток запрещено.



    У нас много чего запрещено, что ты не разу налево на мигающий не ездил? Да каждый день, ты же сам нарушаешь, что теперь снимать и в ГИБДД бежать




    Ну правильно, он после сплошной проехал


    Ну так давай , завтра гайцов вызовем и ты у них на глазах подвиг повторишь и потом без наказанный уедешь.

    Сделаешь?

    Тогда я с тобой соглашусь.

  • Oldlord

    Oldlord
    6 часов назад

    Олега мирумир

    Oldlord

    Олега мирумир

    У нас много чего запрещено, что ты не разу налево на мигающий не ездил? Да каждый день, ты же сам нарушаешь, что теперь снимать и в ГИБДД бежать


    Если стал свидетелем нарушения и успел его зафиксировать, почему бы и не помочь правосудию?

    Или тебя безопасность на дорогах не особо беспокоит?



    Ну только не за такие нарушения


    Предлагаешь трупов подождать?

  • dushniy_kontakter

    dushniy_kontakter
    6 часов назад

    Олег мирумир - это рулевой белого лоховоза, инфа 100%.

  • dushniy_kontakter

    dushniy_kontakter
    5 часов назад

    Это ж надо, паранойя у паренька. Выделить время, зарегистрироваться сегодня, и уделить время на 10 сообщений только в этой ленте, потратить нервы и показать насколько духовно богатый человек "красный, стукач", по поведению от 18 до 23 лет.мозгов пока маловато, и разговор ведёт от третьего лица. Ну накосячил, ну выложили, ну обсудили тебя. Забей и не нарушай, что тут с торсом на образуру лесть, да кулаками после драки

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