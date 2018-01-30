В Благовещенске сняли на видео автолихача

В Благовещенске автолюбитель снял на видео легковушку, водитель которой нарушил ПДД. Когда был записан ролик, доподлинно неизвестно, но на нем обозначена дата 30 января.

«Стою на перекрестке Лазо – Ленина в правом ряду. Левый ряд тоже занят. Вдруг передо мной появляется вот это. За мной никого. То есть ради того, чтобы не ждать одного меня, он выскочил на встречку, объехал нас и встал впереди», – описывает увиденное автор видеозаписи.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что, судя по всему, водитель нарушил часть 2 статьи 12.12 КоАП. Лихачу грозит штраф в размере 800 рублей за выезд за стоп-линию.

«Вполне возможно, что был и выезд на встречную полосу, но на видео этого не видно», – отметили в управлении.