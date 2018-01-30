Потепление позволило снять в Благовещенске режим повышенной готовности

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Морозы, пришедшие в Благовещенск около недели назад, начали отступать. Поэтому власти решили отменить введенный в городе режим повышенной готовности. 29 января постановлением администрации особый режим снят.

Режим повышенной готовности установили 19 января в связи с холодами. Все службы работали в усиленном режиме. Морозы атаковали областной центр и все Приамурье с 20 по 25 января. На юге и в центре области днем температура составляла минус 25-30 градусов, а ночью столбик термометра опускался до минус 42. В северных районах температура ночью достигала 42-47, днем – 30-35 градусов ниже нуля.