В Муравьевском заказнике устанавливают опоры для гнезд аистов

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В Муравьевском заказнике Тамбовского района охотоведы устанавливают искусственные опоры для аистиных гнезд. В 2017 году в районе поселились 24 аистиные семьи, 14 из них – в заказнике. Но район испытывает дефицит площадок для постройки гнезд.

Охотоведы совместно с экологами АмурСоЭС установили две новые опоры для будущих гнезд краснокнижных птиц.

«На территории Тамбовского района в основном поля и болота. Хороших раскидистых деревьев, на которых аисты могли бы разместить гнезда, крайне мало, и они почти все уже заняты. При этом гнезда у них весом в несколько десятков килограммов и до 2,5 метра в диаметре – не каждая береза выдержит. К тому же эти птицы не любят соседей и предпочитают селиться подальше друг от друга. От безысходности аисты пытаются устраивать гнезда на электроопорах, что опасно для их жизней и чревато авариями. Искусственные опоры – хороший выход из ситуации», – пояснил главный охотовед областной дирекции по охране и использованию объектов животного мира Михаил Лесик.

Помимо деревянных опор, которые делаются из бревен и устанавливаются с помощью трактора, охотоведы и экологи проводят опиловку крон подходящих для этих целей деревьев и ставят железобетонные опоры — таких на территории Муравьевского заказника в прошлом году появилось четыре. При этом деревянные конструкции и стволы «гнездовых» деревьев каждую весну обрабатывают противопожарным составом.

Дальневосточные аисты привязываются к родному гнезду и довольно неохотно «переезжают» с места на место. Если пара удачно провела лето, на следующий год птицы вернутся на свой гнездовой участок и займут «законный дом». Каждое гнездо аисты используют несколько лет подряд и каждую весну проводят там «косметический ремонт». Когда оно окончательно приходит в негодность, птицы строят новое в том же месте.