Полиция задержала предполагаемых грабителей ломбарда в Благовещенске (видео)

Полицейские задержали двух мужчин, которых подозревают в ограблении благовещенского ломбарда. Как оказалось, они могут быть причастны к совершению аналогичного преступления в конце 2017 года. Амурчан заключили под стражу.

Как сообщало Амур.инфо, недавно амурская полиция просила граждан помочь опознать грабителей. Двое молодых людей 19 января зашли в помещение благовещенского ломбарда и на глазах у продавца похитили имущество. Момент преступления зафиксировала камера видеонаблюдения. Ущерб составил около 160 тысяч рублей.

Добычей преступников стали ювелирные изделия. «В то время, когда один из злоумышленников стоял у входа в помещение, чтобы случайные прохожие не смогли войти внутрь, другой, под видом клиента, попросил работника показать лоток с украшениями из золота. Когда его просьбу исполнили, злоумышленник выхватил лоток и убежал», – описывают преступную схему в полиции.

30 января пресс-служба УМВД России по Амурской области сообщила, что подозреваемые в ограблении задержаны. Это житель Михайловского района 1992 года рождения и 35-летний житель Благовещенска. В ходе расследования установлено, что мужчины могут быть причастны еще к одному ограблению ломбарда. Преступление совершено аналогичным способом в областном центре в конце 2017 года. В том случае ущерб оценили в 200 тысяч рублей.

По месту жительства подозреваемых провели обыски. Были изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность амурчан к грабежам, – лоток и бирки похищенных ювелирных изделий.

Сейчас расследование продолжается. Подозреваемые заключены под стражу. Их проверяют на причастность к другим преступлениям.

Видео: пресс-служба УМВД России по Амурской области