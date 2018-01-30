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30 января 2018, 16:11 4

Полиция задержала предполагаемых грабителей ломбарда в Благовещенске (видео)

Полиция задержала предполагаемых грабителей ломбарда в Благовещенске (видео)

Полицейские задержали двух мужчин, которых подозревают в ограблении благовещенского ломбарда. Как оказалось, они могут быть причастны к совершению аналогичного преступления в конце 2017 года. Амурчан заключили под стражу.

Как сообщало Амур.инфо, недавно амурская полиция просила граждан помочь опознать грабителей. Двое молодых людей 19 января зашли в помещение благовещенского ломбарда и на глазах у продавца похитили имущество. Момент преступления зафиксировала камера видеонаблюдения. Ущерб составил около 160 тысяч рублей.

Добычей преступников стали ювелирные изделия. «В то время, когда один из злоумышленников стоял у входа в помещение, чтобы случайные прохожие не смогли войти внутрь, другой, под видом клиента, попросил работника показать лоток с украшениями из золота. Когда его просьбу исполнили, злоумышленник выхватил лоток и убежал», – описывают преступную схему в полиции.

30 января пресс-служба УМВД России по Амурской области сообщила, что подозреваемые в ограблении задержаны. Это житель Михайловского района 1992 года рождения и 35-летний житель Благовещенска. В ходе расследования установлено, что мужчины могут быть причастны еще к одному ограблению ломбарда. Преступление совершено аналогичным способом в областном центре в конце 2017 года. В том случае ущерб оценили в 200 тысяч рублей.

По месту жительства подозреваемых провели обыски. Были изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность амурчан к грабежам, – лоток и бирки похищенных ювелирных изделий.

Сейчас расследование продолжается. Подозреваемые заключены под стражу. Их проверяют на причастность к другим преступлениям.

Видео: пресс-служба УМВД России по Амурской области

Просмотров всего: 877

#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Задерищенский

    Задерищенский
    11 часов назад

    Пацан к успеху шел...

  • Rak900

    Rak900
    8 часов назад

    кошелек оставил а там наверно паспорт был))

  • Belka_89

    Belka_89
    7 часов назад

    Даа..щас бы без масок грабить когда камеры везде...

  • mag_28

    mag_28
    7 часов назад

    Вот гады.

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