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30 января 2018, 16:16 5

Благовещенцев приглашают поддержать российских олимпийцев на митинге-концерте

Благовещенцев приглашают поддержать российских олимпийцев на митинге-концерте
Фото: s14.stc.all.kpcdn.net

В субботу, 3 февраля, в Благовещенске будет организован митинг-концерт в поддержку российских олимпийцев. В мероприятии примут участие спортивные федерации, спортсмены, воспитанники спортивных школ, студенты вузов и ссузов, представители общественных организаций.

Мероприятие пройдет в 12 часов дня на площади ОКЦ. Инициаторами проведения мероприятия выступили городские и областные спортивные федерации и областное отделение Общероссийского народного фронта.

«Нам, всему российскому обществу важно консолидироваться и поддержать наших спортсменов, оказавшихся в такой сложной ситуации. Печально, что спорт смешался с политикой и удар придется держать нашим атлетам. Мы будем болеть за россиян и верить в нашу победу», — говорят организаторы.

Присоединиться к акции можно также в социальных сетях, размещая фото и видео в поддержку спортсменов с хэштегом #РоссиявМоемСердце.

Просмотров всего: 345

#вузы #концерты #митинги #спорт

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Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • витек

    витек
    10 часов назад

    в чем поддержать? Что едем оплеванными и безликими.

  • Братеев

    Братеев
    7 часов назад

    народ против-это что за самодеятельность такая

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    7 часов назад

    Кто хочет пусть поддерживает, жалко чтоли?

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    6 часов назад

    а оно нам надо

  • Oldlord

    Oldlord
    6 часов назад

    За российских спортсменов я бы болел и переживал!

    А за обезличенных "атлетов из россии" что-то не хочется!

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