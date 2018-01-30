Благовещенцев приглашают поддержать российских олимпийцев на митинге-концерте

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В субботу, 3 февраля, в Благовещенске будет организован митинг-концерт в поддержку российских олимпийцев. В мероприятии примут участие спортивные федерации, спортсмены, воспитанники спортивных школ, студенты вузов и ссузов, представители общественных организаций.

Мероприятие пройдет в 12 часов дня на площади ОКЦ. Инициаторами проведения мероприятия выступили городские и областные спортивные федерации и областное отделение Общероссийского народного фронта.

«Нам, всему российскому обществу важно консолидироваться и поддержать наших спортсменов, оказавшихся в такой сложной ситуации. Печально, что спорт смешался с политикой и удар придется держать нашим атлетам. Мы будем болеть за россиян и верить в нашу победу», — говорят организаторы.

Присоединиться к акции можно также в социальных сетях, размещая фото и видео в поддержку спортсменов с хэштегом #РоссиявМоемСердце.