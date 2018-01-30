Благовещенских невест приглашают поучаствовать во всероссийском фестивале

Фото: afisha.mosreg.ru

В Благовещенске этой весной определят лучшую невесту 2017 года. Она представит областной центр в финале всероссийского конкурса, победительница которого получит звание «Бриллиантовой невесты», а также подарит своему родному городу возможность принять у себя фестиваль невест на следующий год.

Всероссийскому фестивалю невест в этом году исполнилось 10 лет. Финальные этапы проходили в Краснодаре, Калининграде, Новосибирске. Благовещенск пока не удостоился чести стать местом проведения финала.

На региональный конкурс поступило порядка 10 заявок. Главное условие – чтобы свадьба прошла в 2017 году, рассказывает организатор регионального этапа Ирина Наумова. «По положению фестиваля нет никаких ограничений. Единственное – девушка должна выйти замуж в 2017 году. Но, несмотря на то, что в конкурсе могут участвовать девушки любого возраста, в основном он находит отклик у невест в возрасте от 25 до 30 лет», – рассказала Ирина Наумова.

На региональном конкурсе молодым женам предстоит пройти три этапа. На первом участницам нужно только заполнить анкету на участие, приложить к ней две фотографии (портрет и фото во весь рост) и отправить по адресу festival.amur@gmail.com. Второй этап – участие в «Школе красоты и счастья», которое включает в себя прохождение мастер-классов, уроков по сценической речи и актерскому мастерству, участие в благотворительных акциях, посещение культурных, спортивных, творческих и прочих мероприятий.

Третий этап, по словам организаторов, наиболее сложный – это выход на сцену. Девушки должны продефилировать в своих свадебных нарядах. В ходе конкурса у каждой участницы будет возможность выступить сольно – презентовать себя и рассказать о себе в любой форме. В конце дамы исполнят заранее подготовленный и отрепетированный танец с супругами.

Отбор продлится 92 дня, с 14 февраля по 15 апреля. Это активный этап подготовки участниц к российскому этапу. Всероссийский финал состоится 15 мая.