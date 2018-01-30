У амурских кабанов ищут африканскую чуму

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За 2017 год в Амурской области проверили 371 дикого кабана на африканскую чуму свиней: проверили 369 добытых охотниками животных и две пробы взяли у павших диких свиней. Пробы от своей добычи отправила примерно треть охотников, занимавшихся отстрелом этих животных.

Все пробы на чуму оказались отрицательными. Проверенные павшие кабаны также не болели заразными заболеваниями. Один из них погиб от пневмонии, второй — в результате травмы: сломанное ребро привело к ранению сердца.

Тем не менее африканская чума свиней вызывает большие опасения. Высокозаразное заболевание постепенно подходит всё ближе к границам Приамурья. В связи с этим еще в 2012 году диких кабанов вывели из числа видов, на которые должен утверждаться лимит добычи. Сейчас основная задача – не допустить высокой концентрации диких свиней на территории области, поскольку это опасно с точки зрения возможной эпидемии.

«Норматив на добычу кабана на сегодняшний день составляет 30 % всей популяции на общедоступных охотугодьях и 50 % – на закрепленных угодьях», – рассказал начальник одела охраны управления по охране животного мира Амурской области Сергей Глущенко.

Также специалисты амурской областной ветеринарной лаборатории проверили на бешенство 12 хищников, а 234 особи пернатых (в основном диких уток, гусей и фазанов) — на птичий грипп. Все пробы также оказались отрицательными, сообщает областное охотуправление.