В Благовещенске проезд на красный привел к столкновению легковушек (видео)

В Благовещенске произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. К аварии привело то, что водитель одной из машин решил проехать перекресток на красный сигнал светофора. Происшествие удалось снять на камеру видеорегистратора.

Авария случилась 28 января в дневное время на пересечении улиц Горького и Кузнечной. Как сообщили ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, водитель Toyota Corona выехал на регулируемый перекресток на красный сигнал светофора, где произошло столкновение с Honda Accord. Автомобили получили механические повреждения, люди не пострадали.

Просмотров всего: 959

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Александр Авдеев