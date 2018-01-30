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В Благовещенске проезд на красный привел к столкновению легковушек (видео)

В Благовещенске проезд на красный привел к столкновению легковушек (видео)

В Благовещенске произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. К аварии привело то, что водитель одной из машин решил проехать перекресток на красный сигнал светофора. Происшествие удалось снять на камеру видеорегистратора.

Авария случилась 28 января в дневное время на пересечении улиц Горького и Кузнечной. Как сообщили ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, водитель Toyota Corona выехал на регулируемый перекресток на красный сигнал светофора, где произошло столкновение с Honda Accord. Автомобили получили механические повреждения, люди не пострадали.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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