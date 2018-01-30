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30января
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сегодня, 14:33 1

Взятка судебному приставу обернулась для амурчанина двумя годами строгого режима

Взятка судебному приставу обернулась для амурчанина двумя годами строгого режима
Фото: gorodkirov.ru

В Свободном суд приговорил к реальному сроку лишения свободы 54-летнего местного жителя. Мужчина был признан виновным в даче взятки судебному приставу-исполнителю. За это он проведет в колонии строгого режима более двух лет.

Преступление произошло 9 октября 2017 года. Как установил суд, в этот день амурчанин передал судебному приставу-исполнителю 17 тысяч рублей в качестве взятки. Это произошло в межрайонном отделе судебных приставов по городу Свободному и Свободненскому району, в одном из служебных кабинетов. Деньги мужчина отдал, чтобы в отношении него прекратили исполнительное производство.

Суд при назначении наказания амурчанину учел несколько факторов, среди которых – признание им вины, наличие на иждивении нетрудоспособной матери, опасный рецидив преступлений. Свободненца приговорили к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон #криминал #происшествия #Свободный #суды

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Комментарии
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  • ХитрыйЛис

    ХитрыйЛис
    18 минут назад

    При этом, нелюдю, который сбил насмерть напротив ОКЦ молодую пару, нарушив все ПДД, в состоянии алкогольного опьянения, после чего парень скончался, девушка осталась инвалидом, дали всего 4,6 года общего (!) режима. Ей богу, я не пойму судебно-правовую систему в нашей стране! Бред!

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