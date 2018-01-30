В Приамурье проходит конкурс детских рисунков «Город моей мечты»

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В шести городах Амурской области проходит конкурс детских рисунков «Город моей мечты». Творческие работы ждут в Благовещенске, Белогорске, Свободном, Тынде, Райчихинске и Зее.

Конкурс проводится в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Участвовать в нем могут учащиеся образовательных учреждений и организаций.

Участники могут нарисовать парки, скверы, площади своих городов, украсив их по своему желанию. Реализовать замысел можно с помощью карандашей, красок, графических редакторов и других техник.

Лучшие работы с оригинальными решениями комфортной городской среды пополнят «банк идей» по благоустройству общественных территорий.

Работы принимаются по адресам:

– Благовещенск, улица Чайковского, 61, художественная школа, телефон 8 (4162) 52-89-55; – Белогорск, улица Партизанская, 26, кабинет 205, комитет по образованию и делам молодежи, телефон 8 (41641) 2-68-47; – Зея, проспект Победы, 67, отдел образования администрации города Зеи, телефон 8 (41658) 3-08-73; – Райчихинск, улица Победы, 3, кабинет 19, городское управление ЖКХ, телефон 8 (41647) 2-31-93; – Свободный, улица Ленина, 68, кабинет 310, управление образования, телефон 8 (41643) 3-43-16; – Тында, улица Красная Пресня, 29, кабинет 23, приемная, телефон 8 (41656) 5-84-10.

Сроки приема работ в каждом городе разные. В Благовещенске рисунки принимают до 30 января включительно. В других городах прием работ длится дольше. Чтобы узнать точные сроки и условия участия, в областном министерстве ЖКХ порекомендовали звонить по указанным телефонам.