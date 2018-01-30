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30января
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сегодня, 13:48 2

В Приамурье проходит конкурс детских рисунков «Город моей мечты»

В Приамурье проходит конкурс детских рисунков «Город моей мечты»
Фото: detsad78.ru

В шести городах Амурской области проходит конкурс детских рисунков «Город моей мечты». Творческие работы ждут в Благовещенске, Белогорске, Свободном, Тынде, Райчихинске и Зее.

Конкурс проводится в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Участвовать в нем могут учащиеся образовательных учреждений и организаций.

Участники могут нарисовать парки, скверы, площади своих городов, украсив их по своему желанию. Реализовать замысел можно с помощью карандашей, красок, графических редакторов и других техник.

Лучшие работы с оригинальными решениями комфортной городской среды пополнят «банк идей» по благоустройству общественных территорий.

Работы принимаются по адресам:

  1. – Благовещенск, улица Чайковского, 61, художественная школа, телефон 8 (4162) 52-89-55;
  2. – Белогорск, улица Партизанская, 26, кабинет 205, комитет по образованию и делам молодежи, телефон 8 (41641) 2-68-47;
  3. – Зея, проспект Победы, 67, отдел образования администрации города Зеи, телефон 8 (41658) 3-08-73;
  4. – Райчихинск, улица Победы, 3, кабинет 19, городское управление ЖКХ, телефон 8 (41647) 2-31-93;
  5. – Свободный, улица Ленина, 68, кабинет 310, управление образования, телефон 8 (41643) 3-43-16;
  6. – Тында, улица Красная Пресня, 29, кабинет 23, приемная, телефон 8 (41656) 5-84-10.

Сроки приема работ в каждом городе разные. В Благовещенске рисунки принимают до 30 января включительно. В других городах прием работ длится дольше. Чтобы узнать точные сроки и условия участия, в областном министерстве ЖКХ порекомендовали звонить по указанным телефонам.

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#дети #ЖКХ #конкурсы

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Комментарии
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  • nastya291287

    nastya291287
    1 час назад

    До какого числа работы принимаются?

  • Братеев

    Братеев
    32 минуты назад

    там явно не будет Благовещенска и его мэра

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