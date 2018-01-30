Амурский коллекционер отчеканил циолковые из ступени первой ракеты, запущенной с Восточного

Амурский коллекционер и автор книг Тимур Ахвердиев воплотил в жизнь необычное продвижение Амурской области, города Циолковского и российской космонавтики в целом. Он придумал и отчеканил монеты из обшивки первой ступени самой первой ракеты, запущенной с космодрома Восточный.

Свои монеты Тимур называет космической фантастической валютой будущего, хотя необычные монеты являются сувенирной продукцией. Весят они, по словам автора, 10 граммов, их ширина в диаметре 4 сантиметра. Называются монеты будущего циолковые.

«Это патентованное название, состоит из двух названий: целковый (рубль) и Циолковский – ученый, академик, создатель реактивного движения, чьим именем назван город Циолковский. Дав такое название монете, мы продвигаем название амурского города, фамилию российского ученого, продвигаем российскую космонавтику.

Своим видом она повторяет старинный российский рубль. На ее лицевой стороне изображены буква "С" – это имя на английском ученого Константина Циолковского – и ракета – это его реактивное движение. Отсюда и получилось это написание "С" с черточкой. Это товарный знак, который запатентован у нас.

Все надписи на монете на трех языках трех космических держав: на китайском, английском и русском. Мы ее собираемся на МКС отправить, чтобы она среди космонавтов крутилась. Вообще, далеко идущие планы: отправить ее дальше по орбите Земли – это своего рода продвижение марки», – рассказал Тимур Ахвердиев.

На лицевой стороне – аверсе – указан номинал монеты, патентованный знак и надписи на трех языках «Циолковый», «обеспечено металлом космического корабля», «космодром Восточный». На реверсе изображен тот же патентованный знак, надписи на трех языках «космическая валюта», «космодром Восточный» и даже указано, что по стоимости одна космическая монета равна 10 долларам. Автор объяснил это так: пока монета не является признанной валютой, изображать на ней можно что угодно.

По словам Тимура, он принимал участие в поисках отделившихся частей ракеты, запущенной с Восточного 28 апреля 2016 года. И в момент, когда части начали распиливать, чтобы самые ценные отправить на космодром, а остальные, в частности обшивку, пустить на металлолом, ему и пришла в голову идея сделать сувенирную продукцию.

«Мы купили официально у компании Роскосмос 5,5 тонны метала специально для создания сувенирной продукции. Купленный металл – это обшивка, все ценные части были отправлены на космодром. Как возникла идея? Я же коллекционер, пишу книги, и моя книга "Советские кортики" является лучшей в мире на данный момент. Так вот, я участвовал в поисковых работах и, когда увидел, что ракета должна была уйти на металлолом – по закону, то предложил руководству компании Роскосмос продать ее на сувениры. А сколько я за это отдал, коммерческая тайна», – рассказал Тимур Ахвердиев.

Первая монета – это уже готовый образец, пока отпечатана пробная партия в 200 штук. Как будут выглядеть остальные монеты и каким номиналом они будут, автор хочет вынести на обсуждение амурчан. Как это сделать, пока продумывается.

«Какие у нас еще номиналы будут – 2, 3, 5, 10, 25, 50 или 100 – мы и хотели бы с людьми обсудить. Кого еще можно изобразить на монетах и в какой очередности? К примеру, я хотел бы еще Юрия Гагарина на монете изобразить, Сергея Королева, первый спутник нашей страны. То есть отразить всех первых нашей страны на первой подобной валюте из частей первой ракеты запущенной с первого гражданского космодрома страны. Цена таких монет пока не обсуждалась даже, этот вопрос тоже хотели бы вынести на обсуждение», – рассказал Тимур.

Сейчас на одном из вариантов монеты для двух циолковых изображены микросхемы, как для криптовалюты, но это пока пробный вариант.

Реализовать столь необычную сувенирную продукцию Тимур планирует в павильоне «Космос» на ВДНХ во время запусков ракет и через Интернет. Помимо монет, из этого же металла отчеканят сувенирные жетоны и значки, на которых будет написано, из металла какой ракеты они сделаны. Штампы для них уже готовы. Все производство космической сувенирки будет организовано в Амурской области – городе Зее.

Обшивка ступеней других ракет, уже запущенных с Восточного, и тех, чей запуск пока только в планах, инициативного амурчанина не интересуют. Как сказал сам Тимур: «Вся ценность этого металла в том, что он от первой ракеты. Остальные уже не первые».