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30января
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сегодня, 13:18 0

В Приамурье приставы арестовали имущество фирмы, задолжавшей 600 миллионов рублей

В Приамурье приставы арестовали имущество фирмы, задолжавшей 600 миллионов рублей
Фото: www.specmachin.ru

В Свободном судебные приставы арестовали спецтехнику, принадлежащую организации-должнику. Задолженность компании превышает 600 миллионов рублей. В Свободном у фирмы арестовали три единицы тяжелой техники.

Арест амурские приставы выполнили в рамках исполнения поручения московских коллег. Три самосвала предварительной оценочной стоимостью свыше 4 миллионов рублей были изъяты у организации-должника и переданы на ответственное хранение уполномоченной организации.

Решение о наложении ареста на имущество должника было принято судебным приставом-исполнителем УФССП России по Москве в ходе исполнения сводного исполнительного производства о взыскании различных категорий задолженностей в пользу физических, юридических лиц и государственных органов. Амурским приставам было направлено соответствующее поручение, сообщает пресс-служба областного УФССП.

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#происшествия #транспорт

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