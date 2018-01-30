В Приамурье приставы арестовали имущество фирмы, задолжавшей 600 миллионов рублей

Фото: www.specmachin.ru

В Свободном судебные приставы арестовали спецтехнику, принадлежащую организации-должнику. Задолженность компании превышает 600 миллионов рублей. В Свободном у фирмы арестовали три единицы тяжелой техники.

Арест амурские приставы выполнили в рамках исполнения поручения московских коллег. Три самосвала предварительной оценочной стоимостью свыше 4 миллионов рублей были изъяты у организации-должника и переданы на ответственное хранение уполномоченной организации.

Решение о наложении ареста на имущество должника было принято судебным приставом-исполнителем УФССП России по Москве в ходе исполнения сводного исполнительного производства о взыскании различных категорий задолженностей в пользу физических, юридических лиц и государственных органов. Амурским приставам было направлено соответствующее поручение, сообщает пресс-служба областного УФССП.