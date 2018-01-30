В 80 % случаев жалобы на холодные батареи в Свободном не подтверждаются

Около 15 заявок от жителей Свободного с жалобами на недостаточную подачу тепла в их квартиры поступило в свободненскую управляющую компанию «Жилсервис». На планерном совещании заместитель главы администрации города по ЖКХ, строительству и архитектуре Владимир Дорошкевич рассказал, откуда берутся эти жалобы и насколько соответствуют реальному положению дел.

«Комиссия со специалистами управляющей компании, управления ЖКХ, теплоснабжающей организации ходит регулярно по адресам, откуда поступают жалобы (в том числе и из соцсетей). Буквально несколько минут назад мне принесли целую кипу актов, в которых не подтверждается, что в жилом помещении температура ниже нормативов. Люди часто пишут в своих обращениях, что у них +15 – +17 градусов в доме, а по итогам проверки выясняется, что +22 – +25. И в 80 % случаев именно такая картина. В остальных же часто холодно из-за того, что не промыли отопительную систему в доме, не заменили своевременно стояки, радиаторы отопления, а также сами хозяева недостаточно утеплили свое жилье. Есть, конечно, и те квартиры, где действительно есть проблемы с теплом – это, как правило, те объекты, которые отапливаются свободненской котельной № 27. Из-за поставщиков там затянулась замена котла», – пояснил Владимир Дорошкевич.

Все адреса обязательно обследуют, по ним будут сделаны заключения и при необходимости приняты все соответствующие меры. Уголь в котельных имеется, тепло в дома подается, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

Владимир Владимирович также рекомендовал жителям обращаться не в социальные сети и на странички губернатора или главы города, а в диспетчерскую службу или напрямую в администрацию города. Так, считает заместитель главы по вопросам ЖКХ, обращения будут более оперативно отрабатываться.