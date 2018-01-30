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сегодня, 13:18 4

В 80 % случаев жалобы на холодные батареи в Свободном не подтверждаются

Около 15 заявок от жителей Свободного с жалобами на недостаточную подачу тепла в их квартиры поступило в свободненскую управляющую компанию «Жилсервис». На планерном совещании заместитель главы администрации города по ЖКХ, строительству и архитектуре Владимир Дорошкевич рассказал, откуда берутся эти жалобы и насколько соответствуют реальному положению дел.

«Комиссия со специалистами управляющей компании, управления ЖКХ, теплоснабжающей организации ходит регулярно по адресам, откуда поступают жалобы (в том числе и из соцсетей). Буквально несколько минут назад мне принесли целую кипу актов, в которых не подтверждается, что в жилом помещении температура ниже нормативов. Люди часто пишут в своих обращениях, что у них +15 – +17 градусов в доме, а по итогам проверки выясняется, что +22 – +25. И в 80 % случаев именно такая картина. В остальных же часто холодно из-за того, что не промыли отопительную систему в доме, не заменили своевременно стояки, радиаторы отопления, а также сами хозяева недостаточно утеплили свое жилье. Есть, конечно, и те квартиры, где действительно есть проблемы с теплом – это, как правило, те объекты, которые отапливаются свободненской котельной № 27. Из-за поставщиков там затянулась замена котла», – пояснил Владимир Дорошкевич.

Все адреса обязательно обследуют, по ним будут сделаны заключения и при необходимости приняты все соответствующие меры. Уголь в котельных имеется, тепло в дома подается, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

Владимир Владимирович также рекомендовал жителям обращаться не в социальные сети и на странички губернатора или главы города, а в диспетчерскую службу или напрямую в администрацию города. Так, считает заместитель главы по вопросам ЖКХ, обращения будут более оперативно отрабатываться.

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#жизнь #ЖКХ #Свободный

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Комментарии
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  • Vadimovnai

    Vadimovnai
    1 час назад

    Да господи конечно не подтверждается! Они пришли домой сделали замер тепла в помещении и все, а то что люди греются обогревателями и почти всегда эта температура не от батарее мало кого волнует! Я долго боролась с еле теплыми батареями ко-мне так же ходили. И в конце концов я просто устала слушать и смотреть отписки! Обидно то что платим не за что по сути то! За тепла платим, а где оно, а нет его! И за свет вдвойне платим! Зае@ь просто страна! Толку что сказали «Надо разбираться»! Придиье и проживите сутки в квартире где пол холодный и температура 22 градуса (да норма, вот только холодно это). У меня ребенок постоянно в теплых носкпх и колготках, я даже не могу его отпустить побегать голышом, хотя по норме положенно и положенно еще проветривать помещение. Только вот страшно что сдует! Вот и вся правда! Дома холод, а.добиться мы ни чего не можем! Я хочу платить за горячие батареи, а не за подобие «горячих»!

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Vadimovnai полностью права. Здесь не Сочи, где можно на улице погреться. Нормально комфортная температура в квартире в нашем климате должна быть не менее +24

  • Рамзай

    Рамзай
    42 минуты назад

    Возьмите показания общего домового прибора учета по теплу и по ГВС за каждый день и все сразу встанет на свои места. Недотоп конкретный. Экономия угля, а денежки по карманам.... Для спеца дело техники доказать, что температура нормальная при наличии шутовских технологий, которые активно используются РСО. Обошли хитрецы постановление правительства № 354 - не мудрено, когда законы пишутся в нужном ключе заказчиков.

  • Братеев

    Братеев
    30 минут назад

    надо попросить ЛДПР-Свободный проверить жалобы

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