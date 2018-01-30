Амурчане и приморцы поделили победу на фестивале любительского кино «КинАмур»

Победителями амурского фестиваля любительского кино «КинАмур» стали режиссеры-любители из Амурской области и Приморья. Церемония награждения лауреатов шестого фестиваля состоялась на сцене Амурского театра кукол. Жюри предстояло выбрать лучший игровой и документальный фильм, лучшую режиссерскую работу и лучшего актера.

В судейский состав вошли поэт и публицист Нина Дьякова, член творческого союза художников Наталья Белоноженко, музыкант Илья Хондожко, режиссер-любитель Сергей Храмых и ведущая «Альфа-новостей» Анна Краснобаева.

В итоге первое место среди короткометражных игровых фильмов до 10 минут завоевала картина «Семейка Адомсовых» производства детской телевизионной студии ШИП из Лучегорска. Специальный приз симпатий жюри также отправился в Приморье. Его получили авторы комедии «О чем молчат автомобили».

Кроме того, житель Приморья победил в номинации «Лучшая режиссерская работа». Владимир Бродский из Владивостока получил награду за фильм «Капуста».

Амурчане стали победителями в номинации «Игровой фильм» – до 20 минут. Здесь победу присудили фильму «Путь» школьной видеостудии «1001 шутка» из Белогорска. А лучшим документальным фильмом стал «Амурский дракон» фотографа Дмитрия Кряжева. Диплом за лучшую актерскую работу также остался в Благовещенске. Его обладателем стал Максим Романов за роль в фильме «Покупка».

Впервые на «КинАмуре» выбрали лучшего из лучших. В этой номинации было представлено шесть фильмов, которые в разные годы становились победителями фестиваля, но при этом не получали гран-при. По решению жюри, диплом победителя вручили автору фильма «Игра в красавицу» Владимиру Розанову.

И под занавес организаторы вручил еще один диплом – за вклад в развитие амурского кинодвижения. Его получила Марина Боровик. В следующий раз, о чем снимают кино амурские кинолюбители, «КинАмур» расскажет в конце этого года.