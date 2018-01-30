Последний день января будет теплым: прогноз погоды в Приамурье

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В Амурской области 31 января ожидается небольшая облачность, без существенных осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, днем в отдельных районах он усилится до 11 метров в секунду.

Температура ночью составит 26…31 градус мороза, местами – минус 36…41. Днем термометры покажут 14…19 градусов ниже нуля, местами – минус 22…27. В Благовещенске в последний день января будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура ночью понизится до минус 25…27, днем столбики термометров остановятся на отметках 14…16 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL