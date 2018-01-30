Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:44 0

Последний день января будет теплым: прогноз погоды в Приамурье

Последний день января будет теплым: прогноз погоды в Приамурье
Фото: styleskier.com

В Амурской области 31 января ожидается небольшая облачность, без существенных осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, днем в отдельных районах он усилится до 11 метров в секунду.

Температура ночью составит 26…31 градус мороза, местами – минус 36…41. Днем термометры покажут 14…19 градусов ниже нуля, местами – минус 22…27.

В Благовещенске в последний день января будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура ночью понизится до минус 25…27, днем столбики термометров остановятся на отметках 14…16 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 576

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Без похолоданий: прогноз погоды в Амурской области на 30 января
Общество 1

В школах Амурской области возобновились занятия
Общество

От минус 16 до 30: прогноз погоды в Приамурье на 29 января
Общество 2

Ночью снова морозы: прогноз погоды в Приамурье на 29 января