Вынужденно севший в Хабаровске самолет должен вылететь в Благовещенск в течение дня

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«Сейчас идет процедура оформления пакета документов, которые требуются по регламенту в таких случаях. Это достаточно небыстрая процедура», – отметили в пресс-службе.

Пассажиры должны отправиться в Благовещенск на том же самолете. Сейчас людей перевели в терминал аэропорта. Если ожидание вылета затянется, вопросом их временного размещения и питания займутся представители авиакомпании, выполняющей рейс. По уточненной информации, это «Аврора», входящая в группу «Аэрофлот».

В пресс-службе аэропорта также подчеркнули, что посадка прошла в штатном режиме, а не в аварийном. Причину вынужденной посадки по-прежнему не озвучивают, по этому вопросу собеседница рекомендовала обратиться в «Аврору».

Связаться с пресс-службой «Авроры» ИА «Амур.инфо» пока не удалось.