Вынужденно севший в Хабаровске самолет должен вылететь в Благовещенск в течение дня
Лайнер, летевший из Владивостока в Благовещенск и вынужденно севший в Хабаровске, вылетит в место назначения в течение дня. Точное время отправки самолета пока неизвестно, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе хабаровского аэропорта.
«Сейчас идет процедура оформления пакета документов, которые требуются по регламенту в таких случаях. Это достаточно небыстрая процедура», – отметили в пресс-службе.
Пассажиры должны отправиться в Благовещенск на том же самолете. Сейчас людей перевели в терминал аэропорта. Если ожидание вылета затянется, вопросом их временного размещения и питания займутся представители авиакомпании, выполняющей рейс. По уточненной информации, это «Аврора», входящая в группу «Аэрофлот».
В пресс-службе аэропорта также подчеркнули, что посадка прошла в штатном режиме, а не в аварийном. Причину вынужденной посадки по-прежнему не озвучивают, по этому вопросу собеседница рекомендовала обратиться в «Аврору».
Связаться с пресс-службой «Авроры» ИА «Амур.инфо» пока не удалось.
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