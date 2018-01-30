Наказаны полицейские за невнимание к жалобам Татьяны Варламовой, убитой мужем

В амурском управлении МВД на пресс-конференции 30 января сообщили, что проверка по этому поводу закончена. «Там мы усматриваем вину сотрудников, они привлечены к дисциплинарной ответственности», – сказал глава управления МВД России по Амурской области Николай Аксенов.

Полицейским из Благовещенска и Буреи, к которым также обращалась девушка, вынесли выговор и предупреждение о неполном служебном соответствии. Материалы этой служебной проверки переданы в амурский следственный комитет. Результаты станут известны по окончанию расследования уголовного дела по убийству Татьяны Варламовой, пояснили в комитете.

Как сообщалось ранее, на молодую маму Татьяну Варламову в детском саду напал ее муж. Он нанес ей множество ножевых ранений, от которых девушка скончалась в больнице, не приходя в сознание. Было возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.