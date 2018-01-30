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Наказаны полицейские за невнимание к жалобам Татьяны Варламовой, убитой мужем

Наказаны полицейские за невнимание к жалобам Татьяны Варламовой, убитой мужем

В Благовещенске провели служебную проверку в отношении сотрудников полиции, которые должным образом не отреагировали на жалобы погибшей Татьяны Варламовой. До своей гибели она обращалась в полицию и жаловалась на супруга, который систематически ее избивал.

В амурском управлении МВД на пресс-конференции 30 января сообщили, что проверка по этому поводу закончена. «Там мы усматриваем вину сотрудников, они привлечены к дисциплинарной ответственности», – сказал глава управления МВД России по Амурской области Николай Аксенов.

Полицейским из Благовещенска и Буреи, к которым также обращалась девушка, вынесли выговор и предупреждение о неполном служебном соответствии. Материалы этой служебной проверки переданы в амурский следственный комитет. Результаты станут известны по окончанию расследования уголовного дела по убийству Татьяны Варламовой, пояснили в комитете.

Как сообщалось ранее, на молодую маму Татьяну Варламову в детском саду напал ее муж. Он нанес ей множество ножевых ранений, от которых девушка скончалась в больнице, не приходя в сознание. Было возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Просмотров всего: 3292

#закон #происшествия

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Комментарии
Показать все (27) Обсудить на форуме
  • Лика1984

    Лика1984
    3 часа назад

    Погрозили пальчиком, а ребенок остался без мамы, родители без дочери....

  • Ляль Дикий

    Ляль Дикий
    3 часа назад

    сначала мы декриминализируем побои в семье, а потом наказываем сотрудников полиции. российское законодательство в действии, молодцы.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    3 часа назад

    халатное отношение к своим обязанностям повлекшее за собой гибель человека, а их наказали дисциплинарным взысканием.Уволить как минимум за непригодность.

  • lana78

    lana78
    3 часа назад

    тут что-то не то. Насколько я знаю, действия сотрудников оценивает СК, да и раньше на амуринфо писали об этом или не на амуринфо. Короче, факт остается фактом: там СК проводил проверку. А полиция по ходу за "свое" наказало сотрудников.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    2 часа назад

    Господа с Амур-Инфо, раз взялись писать про этот случай указывайте, какие действия предприняли сотрудники полиции после обращение тогда ещё живой гражданки в полицию и какое процессуальное решение впоследствии принято в отношении сотрудников следственным комитетом после убийства, а то здесь начнётся бурление говн возмущение, которое перерастёт в мировую революцию.

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    2 часа назад

    В семейных отношениях полиция бессильная, погрозят пальчиком, бумаг кучу соберут, отказной и в корзину. Пока реального состава преступления не будет к ответственности дебошира не кто не привлечет.

  • wnw123

    wnw123
    2 часа назад

    Что за дисциплинарная ответственность? Премию на 10% в итоге урезали?

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    2 часа назад

    ПИСЬМО

    В семейных отношениях полиция бессильная, погрозят пальчиком, бумаг кучу соберут, отказной и в корзину. Пока реального состава преступления не будет к ответственности дебошира не кто не привлечет.



    Это не бессилье полиции-это беда государства.Они действуют в рамках Закона, их действия строго регламентированы. Немного переступил и у сотрудника будет превышение полномочий-скамья подсудимых-тюрьма. Пока не будет изменена политика государства, такие убийства иметь будут место.

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    2 часа назад

    Рюмкин-Задунайский согласен на 100%. Но кучу бумаг сотрудник обязан собрать, для отчета. Отчетное рабство. Без бумашки ты букашка, а сегодня человек.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    2 часа назад

    тоже мне новость

    В каждом У/Д подшита бумажжка СК или прокуратуры о том что во всём виноваты менты (сами то они кристально чистые )

  • OT

    OT
    1 час назад

    Рюмкин-Задунайский

    ПИСЬМО

    В семейных отношениях полиция бессильная, погрозят пальчиком, бумаг кучу соберут, отказной и в корзину. Пока реального состава преступления не будет к ответственности дебошира не кто не привлечет.



    Это не бессилье полиции-это беда государства.Они действуют в рамках Закона, их действия строго регламентированы. Немного переступил и у сотрудника будет превышение полномочий-скамья подсудимых-тюрьма. Пока не будет изменена политика государства, такие убийства иметь будут место.



    Представил себе ситуацию типа банда крошит город, а тут масса жалоб просто не имеющие ничего за собой серьезного, но весь силовой аппарат зарылся в бумаги в соответствии с регламентом рассмотрения заявлений. А банда крошит город.

    Нет уж факт серьезный просмотрели и регламент тут не к месту.

    При этом это факт непрофессионализма, за что либо погон лишают, либо увольняют.

    Почему Аксенов так мягко пожурил?

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    товарищ ОТ , вот встану я с топором и плакатом "УБЬЮ" на площади им. тов. В.И.Ленина , и , как Вы думаете , - привлекут меня за убийство ?

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    Рудольф Шнапс

    товарищ ОТ , вот встану я с топором и плакатом "УБЬЮ" на площади им. тов. В.И.Ленина , и , как Вы думаете , - привлекут меня за убийство ?



    да не тупи.. речь не об этом что должны были привлечь его уже тогда за убийство. Но сделав се по закону, писанину писнув, могли за шкирняк тряхонуть легонько и шугануть , что посадят если не успокоится, но скорее безразличие к просьбам о помощи женщины, чем боязнь превысить законные свои полномочия, помешало им конкретное что то сделать.

  • OT

    OT
    1 час назад

    Рудольф Шнапс

    товарищ ОТ , вот встану я с топором и плакатом "УБЬЮ" на площади им. тов. В.И.Ленина , и , как Вы думаете , - привлекут меня за убийство ?



    Профессионал он потому и профессионал, что найдет средства на угрозу. Не беспокойтесь за профи.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    1 час назад

    OT

    Рюмкин-Задунайский

    ПИСЬМО

    В семейных отношениях полиция бессильная, погрозят пальчиком, бумаг кучу соберут, отказной и в корзину. Пока реального состава преступления не будет к ответственности дебошира не кто не привлечет.



    Это не бессилье полиции-это беда государства.Они действуют в рамках Закона, их действия строго регламентированы. Немного переступил и у сотрудника будет превышение полномочий-скамья подсудимых-тюрьма. Пока не будет изменена политика государства, такие убийства иметь будут место.



    Представил себе ситуацию типа банда крошит город, а тут масса жалоб просто не имеющие ничего за собой серьезного, но весь силовой аппарат зарылся в бумаги в соответствии с регламентом рассмотрения заявлений. А банда крошит город.

    Нет уж факт серьезный просмотрели и регламент тут не к месту.

    При этом это факт непрофессионализма, за что либо погон лишают, либо увольняют.

    Почему Аксенов так мягко пожурил?



    Что же Вы вечно божий дар с яичницей путаете. Не садят у нас за угрозу убийством. Представляете? За мелкое хулиганство садят до 15 суток, а за угрозу убийством нет.

  • Полиграф

    Полиграф
    1 час назад

    Какое то бесталковое наказание. За что наказали, за то что не предвидел убийство и не забрал из дома убийцы ножи или по первой жалобе жены должен был сломать ребра ее обидчику. Редакция поясните чем провинился страж, что ж он должен был выполнить чтоб в стране не происходили убийства, повышение цен, голод в Намибии и т.д.. Популистские решения в угоду пресловутого "общественного мнения", а польза какова. Следующий ненаказанный милиционер задумается и вразумится.

  • Рамзай

    Рамзай
    1 час назад

    Народ за кормом жизни. Все действия чиновников оцениваются только галочкой.

  • OT

    OT
    1 час назад

    Рюмкин-Задунайский

    OT

    Рюмкин-Задунайский

    ПИСЬМО

    В семейных отношениях полиция бессильная, погрозят пальчиком, бумаг кучу соберут, отказной и в корзину. Пока реального состава преступления не будет к ответственности дебошира не кто не привлечет.



    Это не бессилье полиции-это беда государства.Они действуют в рамках Закона, их действия строго регламентированы. Немного переступил и у сотрудника будет превышение полномочий-скамья подсудимых-тюрьма. Пока не будет изменена политика государства, такие убийства иметь будут место.



    Представил себе ситуацию типа банда крошит город, а тут масса жалоб просто не имеющие ничего за собой серьезного, но весь силовой аппарат зарылся в бумаги в соответствии с регламентом рассмотрения заявлений. А банда крошит город.

    Нет уж факт серьезный просмотрели и регламент тут не к месту.

    При этом это факт непрофессионализма, за что либо погон лишают, либо увольняют.

    Почему Аксенов так мягко пожурил?



    Что же Вы вечно божий дар с яичницей путаете. Не садят у нас за угрозу убийством. Представляете? За мелкое хулиганство садят до 15 суток, а за угрозу убийством нет.



    Дак я и спрашиваю почему Аксенов так мягко наказал?

    Разве это не к тому ведет, что вы пишете?

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    1 час назад

    OT



    Что же Вы вечно божий дар с яичницей путаете. Не садят у нас за угрозу убийством. Представляете? За мелкое хулиганство садят до 15 суток, а за угрозу убийством нет.



    Дак я и спрашиваю почему Аксенов так мягко наказал?

    Разве это не к тому ведет, что вы пишете?



    Не от полиции это зависит. Алёшенька.

  • OT

    OT
    1 час назад

    Рюмкин-Задунайский

    OT



    Что же Вы вечно божий дар с яичницей путаете. Не садят у нас за угрозу убийством. Представляете? За мелкое хулиганство садят до 15 суток, а за угрозу убийством нет.



    Дак я и спрашиваю почему Аксенов так мягко наказал?

    Разве это не к тому ведет, что вы пишете?



    Не от полиции это зависит. Алёшенька.



    От полиции. От нас с вами тоже. А полиция и мы лишь подчиняемся мы полиции, а полиция вышестоящим.

    Вот вас пришли убить и вы это ясно понимаете. Имеете возможность сами убить и убиваете. Еще неизвестно как закон на это посмотрит, но решение вы сделаете сами. Никто вам тут не властен в принятии решения.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    ребятки из полиции могут УСЕ , когда захотят или когда прижарит)

    А когда нет таких мотиваций найдут любую отмазку согласно закона)

  • ...ru

    ...ru
    54 минуты назад

    Как соучастника надо посадить.

  • A.N.Plat

    A.N.Plat
    45 минут назад

    Соучастника в чем? Человека от совершения преступления в основном удерживает угроза наказания. Если он не боится банально сесть в тюрьму, то будьте уверены, задуманное он совершит. У полицейских в данном случае возможности предотвратить убийство не было. Ни один судья не изберет меру пресечения в виде заключения под стражу за угрозу убийством. Хоть десять пачек бумаги испиши. Такие наши реалии.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    40 минут назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    Рудольф Шнапс

    товарищ ОТ , вот встану я с топором и плакатом "УБЬЮ" на площади им. тов. В.И.Ленина , и , как Вы думаете , - привлекут меня за убийство ?



    да не тупи.. речь не об этом что должны были привлечь его уже тогда за убийство. Но сделав се по закону, писанину писнув, могли за шкирняк тряхонуть легонько и шугануть , что посадят если не успокоится, но скорее безразличие к просьбам о помощи женщины, чем боязнь превысить законные свои полномочия, помешало им конкретное что то сделать.



    мы женаты ? )))

    Есть хороший фильм "Ворошиловский стрелок" . Там про хороших и плохих ментов . И насчёт "за шкирняк тряхнуть"

  • SVV28

    SVV28
    40 минут назад

    Полиграф: "Какое то бесталковое наказание. За что наказали, за то что не предвидел убийство и не забрал из дома убийцы ножи или по первой жалобе жены должен был сломать ребра ее обидчику. Редакция поясните чем провинился страж, что ж он должен был выполнить чтоб в стране не происходили убийства, повышение цен, голод в Намибии и т.д.. Популистские решения в угоду пресловутого "общественного мнения", а польза какова. Следующий ненаказанный милиционер задумается и вразумится."----------------------Полиграф ! Наверно, Вы не по адресу обратились за разъяснением. "Редакция" , пожалуй , Вам больше не скажет.., чем сказала...и было ли больше сказано на пресс-конференции?... Редакция сказала:"не реагировали на ЖАЛОБЫ" Можно у редакции спросить: А сколько было жалоб? А остальное уже по практике. Обычно -предупреждение сотрудникам полиции (вот там не ясно бывает- тех ли наказали) и % от премии или месяц без премии. Сомнений нет- проверка проводилась по жалобе родственников Резонанс.- "отчет". На практике- следственный комитет согласен и с результатами проверки полицией и с мерой наказания...

  • alex 3

    alex 3
    14 минут назад

    А какую юридическую силу имеет какая-то служебная проверка? Наверное в стране с развитой независимой судебной системой, хороший адвокат отсудил бы для детей погибшей хорошую сумму. Жаль не у нас.

  • lana78

    lana78
    3 минуты назад

    так вот именно, что служебная проверка это одно, а ИТОГ всему даст следственный комитет!!

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