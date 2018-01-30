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30января
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сегодня, 12:14 0

В благовещенских школах пройдёт единый урок кибербезопасности

Для школьников Благовещенска проведут единый урок, посвящённый безопасности в Интернете. Его организуют во всех школах города. Начнется урок в 8 часов утра 1 февраля.

В ходе единого урока предполагается освещение правовых, этических и социальных аспектов обеспечения информационной безопасности. Школьников детально познакомят с новыми вызовами информационного мира, степенью их опасности и способами предотвращения в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, сообщает мэрия.

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#дети #связь #технологии #школа

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