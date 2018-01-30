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сегодня, 12:01 0

Амурская область присоединится к первому всероссийскому форуму «Наставник»

Амурская область присоединится к первому всероссийскому форуму «Наставник»
Фото: riavrn.ru

Амурчане поучаствуют в первом форуме «Наставник». Он организован по инициативе президента и правительства РФ для того, чтобы реанимировать и масштабировать понятие наставничества, которое было распространено в СССР. Тогда была обычной практика прикрепления молодых работников к более опытным, которые передавали свои навыки ученикам.

«13-15 февраля в Москве на ВДНХ организовывается данный форум российского масштаба, где проведут конкурс наставничества. До 1 февраля подаются заявки. Призовой фонд 300 000, 200 000 и 100 000 рублей за три призовых места соответственно. Любой желающий может представить свою заявку. Также будут организованы площадки и встречи с наставниками высокого уровня», – рассказала член совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Амурской области Олеся Олейник.

От Амурской области на форум «Наставник» поедет делегация от регионального правительства, а также один молодой предприниматель из совета по развитию малого и среднего предпринимательства. А 6 марта пройдёт окружной форум «Наставник» во Владивосток, сообщает служба новостей «Дома радио» .

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#жизнь #областная власть #российская власть

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