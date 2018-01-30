Пенсионеру, напавшему с ножом на медика, продлили домашний арест

Благовещенскому пенсионеру, которого обвиняют в нападении на врача, продлили срок домашнего ареста. Теперь он должен находиться дома до конца февраля 2018 года, сообщили в пресс-службе областного следственного управления.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 29 ноября пациент напал с ножом на врача поликлиники № 2 и ранил ее. Полицейские вскоре обнаружили и задержали нападавшего – им оказался пенсионер 1952 года рождения. 1 декабря суд избрал ему меру пресечения. Следователь требовал заключения под стражу, сам подозреваемый против нее не возражал. Но суд принял более мягкую меру пресечения – домашний арест.

Нападавший пояснил, что до нападения его довела система здравоохранения, в рамках которой он не может добиться эффективного лечения.

В минувшую пятницу, 26 января, Благовещенский городской суд удовлетворил ходатайство о продлении срока домашнего ареста до конца февраля 2018 года.