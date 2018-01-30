Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:49 3

Пенсионеру, напавшему с ножом на медика, продлили домашний арест

Пенсионеру, напавшему с ножом на медика, продлили домашний арест

Благовещенскому пенсионеру, которого обвиняют в нападении на врача, продлили срок домашнего ареста. Теперь он должен находиться дома до конца февраля 2018 года, сообщили в пресс-службе областного следственного управления.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 29 ноября пациент напал с ножом на врача поликлиники № 2 и ранил ее. Полицейские вскоре обнаружили и задержали нападавшего – им оказался пенсионер 1952 года рождения. 1 декабря суд избрал ему меру пресечения. Следователь требовал заключения под стражу, сам подозреваемый против нее не возражал. Но суд принял более мягкую меру пресечения – домашний арест.

Нападавший пояснил, что до нападения его довела система здравоохранения, в рамках которой он не может добиться эффективного лечения.

В минувшую пятницу, 26 января, Благовещенский городской суд удовлетворил ходатайство о продлении срока домашнего ареста до конца февраля 2018 года.

Просмотров всего: 579

#здоровье #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Gangstarr

    Gangstarr
    2 часа назад

    Ему бы мож в спец здрав учреждение путевку выдать, в т акое где принудительно от всех болезней лечат.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    2 часа назад

    Gangstarr

    Ему бы мож в спец здрав учреждение путевку выдать, в т акое где принудительно от всех болезней лечат.



    в его возрасте и с его болезнями, неизвестно как вы себя поведете в такой ситуации.

    а путевку в спец.учреждение и многим молодым можно смело выдать.

  • Vadimovnai

    Vadimovnai
    1 час назад

    Осуждала дедушку, говорила ай-яй так нельзя мы же в цивилизованном обществе живем. Пока не попала м ребенком в больницу, граждане это просто пи@ц извините за выражение, я сама медработник. Но я просто в шоке. В выписке написали препараты которые мы не получали, хотя перед тем как колоть ребенка я каждый раз спрашивала, а что это, а как это! Я по выписке когда пошла дальше по врачам и мне сказали да вы это получали, мягко сказать была удивлена! На меня смотрели как на идиотку правильно, сейчас я и доказать то ни чего не смогу. А знаете первое мое желание поехать обратно в больницу и просто набить морду потому как, мы там лежали второй раз из-за них! Накосячили и жопки свои прекрыли!

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Благовещенске проезд на красный привел к столкновению легковушек (видео)
Происшествия

Взятка судебному приставу обернулась для амурчанина двумя годами строгого режима
Происшествия

В Приамурье приставы арестовали имущество фирмы, задолжавшей 600 миллионов рублей
Происшествия

Вынужденно севший в Хабаровске самолет должен вылететь в Благовещенск в течение дня