Житель Зейского района организовал преступную группу по сбыту наркотиков

В Зейском районе следователи закончили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в сбыте наркотиков в крупном и значительном размерах. Для этого амурчанин организовал целую преступную группу. В отношении его подельников уголовные дела выделены в отдельное производство, расследование которых продолжается.

В ходе предварительного следствия установлено, что житель села Овсянка Зейского района решил организовать преступную группу, чтобы систематически сбывать масло каннабиса (гашишное масло) на территории Зейского района.

Он привлёк к незаконной деятельности двоих знакомых – жителей сел Крестовоздвиженка и Овсянка. Распределил между участниками преступной группы роли следующим образом: как лидер преступной группы он контролировал действия ее членов по изготовлению, хранению, перевозке и сбыту наркотических средств, а также их расфасовку и розничный сбыт. В обязанности других соучастников входило регулярное изготовление наркотика в Константиновском районе, его поставка и расфасовка и непосредственно розничный сбыт.

Наркополицейские и следователи провели ряд оперативно-розыскных и следственных мероприятий, в ходе которых изъяли в общей сложности 18 медицинских шприцев с гашишным маслом весом около 19 граммов.

Кроме того, в ходе предварительного следствия установлена причастность мужчины к покушению на сбыт наркотика группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. По версии следствия, обвиняемый предложил жителю Константиновского района изготовить и передать ему на реализацию наркотическое средство. Мужчина согласился. Он изготовил с помощью растворителя из частей дикорастущих растений конопли масло каннабиса и передал его подельнику. Обвиняемый расфасовал наркотик в шприцы и хранил на кухне и в траве в огороде своего дома для последующего сбыта. В ходе обысков следователи и оперативники изъяли по месту его жительства 16 медицинских шприцев с гашишным маслом весом свыше 112 граммов.

Всего обвиняемому вменяется пять эпизодов преступной деятельности, четыре из которых – сбыт наркотических средств, совершённый организованной группой, в крупном и значительном размерах, сообщает амурское управление МВД.