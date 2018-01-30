Самолет Владивосток – Благовещенск совершил вынужденную посадку

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В пресс-службе хабаровского аэропорта рассказали, что посадка прошла в штатном режиме. Пассажиры останутся в самолете, пока механики будут устранять возникшую неисправность. Что именно произошло с лайнером, пока неизвестно.

Рейс выполняет авиакомпания «Аэрофлот». PrimaMedia пишет, что на 9-й минуте полета командир воздушного судна вызвал в кабину экипаж, а спустя еще 10 минут объявил пассажирам, что скорость движения самолета будет снижена до 500 километров в час, поэтому в Благовещенске борт сядет с опозданием. Еще через несколько минут пилот сообщил, что из-за неисправности будет произведена посадка в Хабаровске.