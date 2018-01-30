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Самолет Владивосток – Благовещенск совершил вынужденную посадку

Самолет Владивосток – Благовещенск совершил вынужденную посадку
Фото: tatar-inform.ru

30 января в аэропорту Хабаровска совершил вынужденную посадку самолет, который направлялся из Владивостока в Благовещенск. Причиной стала техническая неисправность, сообщает ТАСС.

В пресс-службе хабаровского аэропорта рассказали, что посадка прошла в штатном режиме. Пассажиры останутся в самолете, пока механики будут устранять возникшую неисправность. Что именно произошло с лайнером, пока неизвестно.

Рейс выполняет авиакомпания «Аэрофлот». PrimaMedia пишет, что на 9-й минуте полета командир воздушного судна вызвал в кабину экипаж, а спустя еще 10 минут объявил пассажирам, что скорость движения самолета будет снижена до 500 километров в час, поэтому в Благовещенске борт сядет с опозданием. Еще через несколько минут пилот сообщил, что из-за неисправности будет произведена посадка в Хабаровске.

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#происшествия #транспорт

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