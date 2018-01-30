С 1 февраля стоимость соцпакета амурских льготников увеличится на 2,5 %

С 1 февраля 2018 года стоимость соцпакета федеральных льготников вырастет на 2,5 % и составит 1 075,19 рубля. В настоящее время в Амурской области проживают 77 249 человек, имеющих право на получение набора социальных услуг (НСУ).

К федеральным льготникам относятся участники Великой Отечественной войны, блокадники, ветераны боевых действий, инвалиды и дети-инвалиды. Из более чем 77 тысяч 64 % выбрали в 2018 году получение денежной компенсации взамен предоставляемых услуг.

Пенсионный фонд финансирует три льготы: право на бесплатное получение лекарств, санаторно-курортное лечение и оплату проезда к месту этого лечения и обратно. Рецепты выписывают в поликлиниках, а распределением путевок занимается фонд социального страхования.

После индексации стоимость набора социальных услуг составит 1 075,19 рубля в месяц. Из них 828,14 рубля направляются на лекарства, 128,11 – на санаторно-курортное лечение, 118,94 рубля – на проезд в пригородном железнодорожном транспорте. Сумма льгот входит в состав ежемесячной денежной выплаты, которую большинство льготников (например, инвалиды) получают вместе с пенсией. Соответственно, если пенсионер выбрал бесплатные лекарства, эта сумма удерживается, если деньги – выплачивается вместе с пенсией.

Размеры ежемесячных денежных выплат, установленные с 1 февраля 2018 года, опубликованы на сайте Пенсионного фонда.

Менять порядок получения социальных услуг можно ежегодно. Для этого следует обратиться в Пенсионный фонд или Многофункциональный центр по месту жительства с соответствующим заявлением до 1 октября. Подать заявление можно и в личном кабинете гражданина на сайте ПФР.

Решение вступит в силу с 1 января следующего года. Тем, кто решения не меняет, заявление писать не нужно. Также заявление об отказе от получения НСУ нужно подавать, если право на получение набора социальных услуг появилось впервые, сообщает пресс-служба областного отделения ПФР.