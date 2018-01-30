В Новобурейском закрыли кафе из-за угрозы жизни и здоровью людей

Фото: 28.rospotrebnadzor.ru

Бурейский районный суд Амурской области приостановил деятельность кафе «Харбин» ООО «Фусин», которое расположено в поселке Новобурейский. В помещении учреждения общепита обнаружили множество нарушений, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, сообщает амурское управление Роспотребназора.

В новобурейском кафе, расположенном по адресу: Советская, 106, ведомство провело внеплановую проверку.

Было выявлено, что в производственных помещениях кафе грязно, в горячем цехе и складском помещении необходим ремонт, сотрудники кафе не соблюдают правила личной гигиены, не соблюдается поточность технологических процессов, отсутствует необходимое количество раковин, нарушается режим мытья столовой посуды, не проводятся производственный контроль и мероприятия по дезинсекции.

Специалисты территориального отдела Роспотребнадзора сначала применили временный запрет деятельности кафе «Харбин» до рассмотрения административного дела судом.

Затем Бурейский районный суд назначил ООО «Фусин», осуществляющему деятельность по оказанию услуг общественного питания с кафе «Харбин», наказание в виде административного приостановления деятельности на 60 суток.

Корреспондент Амур.инфо попытался связаться с руководством наказанного кафе, но мобильный телефон администратора, который дали в местной администрации, оказался отключен.