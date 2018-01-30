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сегодня, 11:21 4

В Новобурейском закрыли кафе из-за угрозы жизни и здоровью людей

В Новобурейском закрыли кафе из-за угрозы жизни и здоровью людей
Фото: 28.rospotrebnadzor.ru

Бурейский районный суд Амурской области приостановил деятельность кафе «Харбин» ООО «Фусин», которое расположено в поселке Новобурейский. В помещении учреждения общепита обнаружили множество нарушений, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, сообщает амурское управление Роспотребназора.

В новобурейском кафе, расположенном по адресу: Советская, 106, ведомство провело внеплановую проверку.

Было выявлено, что в производственных помещениях кафе грязно, в горячем цехе и складском помещении необходим ремонт, сотрудники кафе не соблюдают правила личной гигиены, не соблюдается поточность технологических процессов, отсутствует необходимое количество раковин, нарушается режим мытья столовой посуды, не проводятся производственный контроль и мероприятия по дезинсекции.

Специалисты территориального отдела Роспотребнадзора сначала применили временный запрет деятельности кафе «Харбин» до рассмотрения административного дела судом.

Затем Бурейский районный суд назначил ООО «Фусин», осуществляющему деятельность по оказанию услуг общественного питания с кафе «Харбин», наказание в виде административного приостановления деятельности на 60 суток.

Корреспондент Амур.инфо попытался связаться с руководством наказанного кафе, но мобильный телефон администратора, который дали в местной администрации, оказался отключен.

Просмотров всего: 1331

#жизнь #здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    да позакрывать все эти гадюшники

  • Tehnik

    Tehnik
    4 часа назад

    А помните случай, который рассказывал один знакомый знакомого, у которого есть друг и вот у этого друга жена его сестры зашла на кухню в кафе китайской кухни "Восток" и увидела как китаец мочился в чан с рисом?

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    4 часа назад

    Это он подСсаливал:)

  • AmurLand

    AmurLand
    1 час назад

    это не там где деньги не принимают?

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