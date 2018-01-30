В Благовещенске эвакуировали людей из общежития МГУ имени Невельского

Фото: РИА Новости, Владимир Вяткин

Утром 30 января в Благовещенске пришлось эвакуировать людей из общежития амурского филиала МГУ имени Невельского. В 5-этажном здании по улице Политехнической загорелся мусор, и произошло сильное задымление. Сейчас жильцы уже вернулись в общежитие.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, к задымлению привело загорание мусора, который находился на четвертом этаже. Администрация общежития эвакуировала людей до прибытия пожарных. Их разместили в соседнем здании – столовой.

После того как пожарные подразделения закончили работу, в общежитии провели проветривание, здание было осмотрено. Затем люди вернулись внутрь.